汝阳巨型蜥脚类恐龙首次被证实具有多次换牙能力

昨日，记者从河南自然博物馆获悉，科学家对我市汝阳县出土的一块汝阳巨型蜥脚类恐龙下颌骨化石进行研究发现，其平均每76天就换一次牙。该研究成果首次证实，汝阳巨型蜥脚类恐龙具有多次换牙能力。

汝阳巨型蜥脚类恐龙左下颌骨化石标本(左)及3D彩色透视模型(河南自然博物馆提供)

昨日，记者从河南自然博物馆获悉，科学家对我市汝阳县出土的一块汝阳巨型蜥脚类恐龙下颌骨化石进行研究发现，其平均每76天就换一次牙。该研究成果首次证实，汝阳巨型蜥脚类恐龙具有多次换牙能力。

这项研究由河南自然博物馆博士常华丽、馆长徐莉、副馆长高殿松等与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员尤海鲁、英国伯明翰大学博士马慧芯联合完成。10月27日，这一研究成果发表在美国《生命与环境科学》期刊上。

河南自然博物馆古生物研究室主任贾松海介绍，2008年，原河南省地质博物馆古生物调查队在汝阳县刘店镇沙坪村进行发掘时，发现了一块汝阳巨型蜥脚类恐龙下颌骨化石残块。因当时发掘到的完整化石数量较多，工作人员并未对这块体积不大的化石残块展开深入研究。