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洛阳今天晴天 气温4℃到15℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.11.10 08:27

　　随着气温回升，寒潮对洛阳的影响基本结束。这几天，洛阳一直是晴好天气，走在路上，抬头看看湛蓝的天空，心情格外好，美中不足的是风有点大。

　　从上周五开始，洛阳市气象台连续发布多个大风预警信号，6日，阵风最大达到了11级。早在1000多年前，人们就开始记录风力了。唐朝初期，虽然还没有发明出精确测定风速的仪器，但人们已能根据风对物体的作用特征，估计风的移动速度了。唐代天文学家李淳风是世界上第一个给风定级的人，他根据树木受风影响而产生的变化和损坏程度来估计风的移动速度，并提出八级风力标准：“动叶十里，鸣条百里，摇枝二百里，落叶三百里，折小枝四百里，折大枝五百里，走石千里，拔大根三千里。”以“动叶十里”为例，就是说树叶微微摆动，代表风日行十里；“鸣条”说的是树叶沙沙作响，代表风日行百里。

　　在西方，1805年，英国人蒲福根据风对地面物体或海面的影响，把风定成13个等级，称为蒲福风级，后几经修改，自1946年以来风力等级又进行扩充，增加到了现在的18个等级。根据现行的风力等级对照表，11级风被称为暴风，速度达到每秒28.5米到32.6米，或每小时103公里到117公里。而7级风被称为劲风或疾风，8级风被称为大风。

　　根据最新气象资料分析，今明两天，受强盛的高空西北气流控制，洛阳天气依然晴朗，风较大。具体来说，今天洛阳晴天，西北风4级到5级，阵风7级到8级，气温4℃到15℃；明天晴天间多云，西北风4级左右，气温4℃到15℃。最近风较大，天气干燥，晚报提醒大家注意防火，多多喝水。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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