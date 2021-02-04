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李俊贤院士：搞科研最怕的就是“差不多”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 21:39

　　“搞科研就是要实事求是，来不得半点马虎，最怕的就是‘差不多’。”在68年的工作经历中，李俊贤院士始终一丝不苟地对待工作。他说，这得益于他的母亲，影响了他的一生。

　　李俊贤院士的母亲姓周，生在四川眉山一个农民家庭。她没有读过书，但经常听家人读《三字经》《弟子规》《诚实》《崇俭》等。听得多了，文章中的大智慧就“长”在她的人生中。

　　李俊贤院士曾回忆说：“母亲很勤劳，干农活很认真，‘你哄地一时，地哄你一季’是她常挂在嘴上的一句话。”

　　在李俊贤院士小时候，他们兄妹无论是干农活、学习，母亲教育他们干事必须认真，绝不允许糊弄。因此，在少年时期李俊贤的心里埋下了这样一个种子——一丝不苟。

　　“工作认真”“一丝不苟”“像邻家爷爷”……许多与李俊贤院士共事过的同事这样评价他。为了让产品宣传更加准确，这位在黎明院以和蔼可亲、平易近人出名的院士却发了火。

　　事情原来是这样的，一次，课题组的一名同志把某聚氨酯产品写得过于完美，李俊贤院士看完报告一下子火了：“做科研怎么能这么干！科学实验结果是什么，报告就写什么，绝不能掺杂水分！”

　　“李老的工作作风很严谨，他看试验报告，身边总是放着计算器，随时演算各种数据。有时我连看几遍都发现不了的问题，他看一遍就能给指出来。”在一次采访中，国家反应注射成型工程技术研究中心一位工程师这样说。

　　黎明化工研究设计院的一名科研人员说，李俊贤院士对研究工作极为严谨，在他看来这是科学研究的基本准则。平常跟他汇报工作不能说模棱两可的话。“我觉得、我估计、可能是……这些都不行，必须有详尽的资料，具体的数据，否则肯定是很难过关”。

　　现任河南科技大学化工与制药学院实验中心主任芦雷鸣曾是李院士的学生，他回忆说：“一次在论文里，我引用的文献不够严谨。为了审查这篇论文，李俊贤院士把论文所引用的参考文献原文找出来仔细阅读并指出了问题。”芦雷鸣说，从那以后，无论论文还是实验，每个数据、每个符号、每个观点他都反复揣摩，细心求证。

　　在李俊贤院士成功的背后是一丝不苟的工作态度和严谨的学风。正是始终保持这一丝不苟的工作态度，李俊贤院士实现了报国梦。他亲身见证了从第一颗人造卫星星“东方红一号”到如今的“神舟”系列飞船的发展，从中国聚氨酯工业一片空白到世界最大生产国和消费国的蜕变。

　　也正是在李俊贤院士言传身教下，黎明化工研究设计院先后涌现出一批精细严谨、默默奉献的科研团队和科研工作者，他们以李俊贤院士为楷模和榜样，摘取了一项又一项科研成果。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张云众）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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