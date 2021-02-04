为洛阳流调争取时间 疾控专家称赞这名密接人员“教科书式”报备

近日，洛阳市疫情防控指挥部公布郑州第23号确诊病例及其密接者在洛阳活动轨迹，引发广泛关注。

近日，洛阳市疫情防控指挥部公布郑州第23号确诊病例及其密接者在洛阳活动轨迹，引发广泛关注。

9日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，流调报告显示，确诊病例及相关密接人员防护得当，事后主动报备堪称“教科书式”，为洛阳能提早开展流调争取将近一天的宝贵时间。当日，洛报融媒记者独家电话采访同行密接人员徐女士，还原此行经过。

10月30日，荥阳小镇上的家庭聚会

不少市民在相关通报中注意到，23号确诊病例和同行密接人员的活动轨迹，主要涉及荥阳、我市泉舜购物广场以及孟津吉利等地。我们对话当事人得知，串起上述地点和人物的，是一个四世同堂家庭因为喜添新丁，亲友相聚吃满月酒的普通聚会。

“我表哥家在荥阳，因为喜得千金于10月30号办满月酒，本家亲戚都到场参加这次聚会。”徐女士说，她因故未能去荥阳，由母亲到场代为送上祝福。

这场家庭聚会后，徐女士的姨妈一家驱车回孟津吉利，而徐女士的母亲当天并未返洛。“31日，表哥开车送我母亲来洛阳，一同乘车的还有他大女儿，因为到洛阳时已经中午，我和家人就带表哥一家去吃饭，后面的行程就是官方通报中的轨迹。”徐女士说，大家吃饭间隙，表哥的女儿到隔壁头号玩家游乐场玩耍，“除了吃饭和玩耍的18分钟，我这名小侄女和家人一样，都规范佩戴口罩。”

发现荥阳一地成中高风险地区

返洛的家庭成员均向社区报备

10月31日白天，郑州乃至荥阳，还未通报相关疫情。11月1日凌晨，郑州市疫情防控指挥部通报外省一确诊病例此前在郑活动轨迹。2日晚，郑州市在例行核酸检测中发现3例初筛阳性人员，遂对荥阳市贾峪镇区域实行分类管理。

“3日一早，我从洛阳网微信公众号看到市疾控的提醒新闻，几乎同一时间，表哥在我们家庭群说贾峪镇发现疫情，提醒我们注意防护。”徐女士说，想到母亲和姨家从贾峪镇回来，她们家人就分别向洛龙区和孟津区有关部门报备，并主动自我隔离。与此同时，她也向单位领导进行报备。

应社区要求，徐女士母亲在自住公寓单独隔离，而徐女士为降低风险，于4日到宝龙城市广场订房间自我隔离，当天还戴口罩骑车去医院做核酸检测。事后，亲戚得知她在酒店隔离费用太高，善意提醒她搬去中油家园一处闲置房。

记者了解到，徐女士当时并未直接应允亲戚的好意，直到5日一早拿到核酸检测阴性报告，才退房搬去中油家园成功苑。