开阀！洛阳新区热力开启低温试运行【视频】

快了，快了，暖气就要热起来了。9日，洛龙区龙祥社区换热站开始低温试运行，热力企业工作人员陆续为该社区居民开阀。

快了，快了，暖气就要热起来了。9日，洛龙区龙祥社区换热站开始低温试运行，热力企业工作人员陆续为该社区居民开阀。

目前，洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)主管网正在升温升压，并陆续投入各小区换热站，开启低温试运行。

9日上午，洛报融媒记者在龙祥社区看到，单独矗立在社区广场上、由板房建成的换热站里，已运行的供热设备发出轰隆隆的声响，其中供水管上的温度计显示已超过30度。而新区热力负责该社区的“供暖小管家”沈亮和冀凯正忙着为社区居民登记和开阀。

龙祥社区A区一居民陈先生已交费并登记，9日上午前来申请开阀。冀凯随陈先生上门开阀，并入户为其讲解注意事项和解决暖气片热度不均匀的处理方法。

据了解，龙祥社区由陈李寨、范滩、小寨、西杨屯4个村民安置小区构成，共57栋楼2200余户，是洛龙区第一批拆迁回迁安置社区。该社区作为洛龙区供热改造试点小区，经多方努力，于2020年接入了集中供热管网。

沈亮介绍，龙祥社区是第二年集中供热，目前运行状态良好。他说，在正式供热前，该公司对直管小区陆续进行低温试运行，是为了检测供热系统和设备，及早发现问题及早解决，以确保15日能如期保质供热。

新区热力有关部门负责人提醒辖区市民，此前的冷运行和目前的低温试运行可能会检测出不同的问题，15日之前，该公司还会继续为直管小区进行低温试运行，部分市民家中的暖气片或许已有了温度，请市民留意家中供热设施的运行状况，若发现跑冒滴漏等问题，请及时致电新区热力服务热线：9618966，联系“供暖小管家”。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 吉怡 文/图/视频）