洛阳80后张毅鹏：让唐三彩成为当代艺术品

提起唐三彩，很多人会想到三彩马、三彩骆驼、仕女等。用唐三彩技艺烧制的大象、砚台、釉画，您见过吗？这些作品出自我市“十大民间高手”、张家彩窑的“少掌门”张毅鹏之手。

张毅鹏在制作三彩作品

提起唐三彩，很多人会想到三彩马、三彩骆驼、仕女等。用唐三彩技艺烧制的大象、砚台、釉画，您见过吗？这些作品出自我市“十大民间高手”、张家彩窑的“少掌门”张毅鹏之手。

张毅鹏1987年7月出生在位于孟津区朝阳镇南石山村的洛阳张家彩窑，自幼跟随父亲张二孬及老艺人学习传统唐三彩烧制技艺。张家彩窑唐三彩烧制技艺始于1826年，经七代人传承，至今兴盛不衰。

作品《破碎的记忆》

2012年，张毅鹏破格进入清华大学美术学院中国工艺美术大师高级研修班学习。2015年开始，他致力于三彩作品当代艺术的创造，即运用传统唐三彩烧制技艺，结合新型材料，做出富于当下人文色彩的艺术作品。

“传统唐三彩烧制技艺历史悠久，作为一名年轻人，我想让这门古老的技艺焕发新的活力，让更多人接受并喜欢上三彩作品。”张毅鹏说，以作品《破碎的记忆》为例，远看就像一幅油画，但实际上是使用唐三彩烧制技艺做成的。

“当代艺术主要是通过作品来表达作者的思想，通过尝试不同的媒介和不同的表达方式，探索世界、感悟自然等。”张毅鹏说，他目前的作品以釉画、器皿、雕塑为主。

除了在唐三彩窑变釉色烧制方面进行尝试外，2018年，张毅鹏还对张家彩窑的燃料进行改进，传承了千年的唐三彩烧制技艺告别煤与柴，用上天然气和电。

2015年，为传承发扬唐三彩技艺，张家彩窑建起中国唐三彩文化园，现已成为国家艺术基金三彩创新人才培养基地、省级唐三彩研学基地，截至目前已接待20余万名中外游客及学生。