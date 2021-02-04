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洛阳新闻宣传战线认真学习贯彻习近平总书记致新华社建社90周年的贺信精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 21:05

洛阳新闻宣传战线认真学习贯彻习近平总书记致新华社建社90周年的贺信精神——
守正创新 为重振洛阳辉煌凝聚磅礴力量

　　连日来，习近平总书记致新华社建社90周年的贺信在洛阳新闻宣传战线持续引发热烈反响。大家纷纷表示，要认真学习贯彻总书记的重要指示精神，切实担负起新闻工作者的职责和使命，守好“红色根脉”，坚持守正创新，唱响时代强音，为坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌凝聚强大力量。

　　洛阳日报社党委副书记、总编辑李勇表示，习近平总书记致新华社建社90周年的贺信与总书记关于宣传思想工作的系列重要讲话精神是一脉相承的，总书记在贺信中对新华社提出赓续红色血脉、坚持守正创新的殷切希望，对我们同样具有重要指导意义。洛阳日报社将认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，牢牢坚持党性原则和政治家办报，始终坚持马克思主义新闻观，把党中央大政方针宣传好，把市委决策部署报道好，把基层民情民意反映好。面对舆论生态、媒体格局、传播方式发生的深刻变化，将注重结果导向、问题导向，主动拉高标杆，以互联网思维全面审视新闻宣传工作，把关注焦点、工作重心、资源配置更多转移到互联网这个主战场上来，把宣传思想文化工作的重点全面转向青年，着力做好媒体融合这篇大文章，突出移动端、视频化、交互性，真正做到入耳入脑入心、落地落细落实，提升交互传播覆盖面、影响力，努力讲好在现代化建设新征程中重振辉煌的洛阳故事。

　　“习近平总书记寄语新华社‘努力建成国际一流新型全媒体机构’，这既是当下媒体融合发展的方向，更是主流媒体适应时代发展、迅速抢占宣传阵地的必然路径。在这个过程中，创新是关键。”洛阳广播电视台党组副书记、总编辑夏冰表示，地方主流媒体作为新时代最重要的新闻宣传阵地之一，必须承担起媒体人的光荣使命和责任担当，在转型发展中奏响勇于创新的时代主旋律。洛阳广播电视台将重点在移动端开展主题宣传的探索实践，努力丰富短视频创作成果，用年轻人更愿意接受的传播形式开展多种形式的新闻宣传。“目前，我们已经开展了短视频大赛、主播推介、广电项目制运作、成立视频工作室等形式丰富的移动端创作，融媒体新闻中心也正在加速推进向全媒体采编队伍全面转型的探索实践。洛阳广电人将牢记总书记嘱托，赓续红色血脉，坚持守正创新，为重振洛阳辉煌汇聚磅礴力量。”夏冰说。

　　偃师区委常委、宣传部部长、副区长段昊表示，偃师区宣传系统将认真学习贯彻贺信精神，进一步加强媒体融合力度，建强偃师区融媒体中心全媒体矩阵，培养提笔能写、对筒能讲、举机能拍的全媒体记者。把宣传思想文化工作的重点全面转向青年，围绕偃师厚重文化和产业优势，推出一批青年人喜闻乐见的融媒体作品，深挖返乡青年、创业青年等优秀青年代表，用身边典型激发青年人的奋斗精神和创业创新劲头，为洛阳创建青年友好城市贡献力量。认真研究互联网传播规律，突出移动端、视频化、交互性，用更多“出圈”的新闻报道凸显主流媒体担当，传递偃师声音，讲好洛阳故事。

　　“新闻工作者唯有把握正确的政治方向，拥有家国情怀，始终把党的新闻事业作为自己的职业追求方向，才能为国家服务，为人民服务，实现自身的价值。”习近平总书记的贺信令洛阳理工学院新闻系主任、副教授曹颂今倍感振奋：“作为培养新闻人才的高校新闻学专业教师，我们要把总书记对广大新闻工作者的希望和要求当成对自己的鞭策，努力工作，守正创新，以务实工作态度和开放的工作思路从事教学，争取为党和国家的新闻舆论事业培养更多践行‘四力’的新闻人才。”

　　作为我市唯一一家新闻行业类红色纪念馆，《新洛阳报》旧址纪念馆是河南省首家中共地方党委机关报的诞生地、我党领导并创建洛阳新闻事业的崭新起点，也是党媒集团的重要文化传播平台之一，在持续巩固扩大党的舆论宣传阵地，做好广大民众特别是青年爱国主义宣传教育方面，承担着义不容辞的责任和使命。该馆负责人孙晓华说，《新洛阳报》旧址纪念馆将始终牢记总书记嘱托，坚守人民情怀，赓续红色血脉，以更丰富的展览内容、更鲜活的传播方式，用好红色资源，讲好红色故事，持续面向广大青年开展深入、持久、生动的爱国主义教育，厚植家国情怀，激扬青春志气，以实际行动助力洛阳青年友好型城市建设。

　　“到生活中去，到群众中去，脚下有泥才能心中有光。”回顾参与采写脱贫攻坚等重大主题报道的过程，洛阳广播电视台融媒体中心采访部记者潘新社表示，他感受到了时代的发展，国家的进步，人民生活的改善。“在守正创新中实现突破，正是一名电视新闻工作者矢志不渝的初心传承、取之不竭的精神养分和砥砺奋进的动力源泉。今后，我将坚持在‘守正’中‘创新’，努力扩大报道的覆盖面和影响力，做党和人民信赖的新闻工作者。”（洛报融媒记者 李冰）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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