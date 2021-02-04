来洛十年，李培跃带领团队连续填补国内空白

来洛十年，见证了发展飞一般的洛阳速度，也用青春和汗水为这座城市的进步作出了一点贡献。希望未来能有更多年轻人在洛阳建设青年友好型城市过程中茁壮成长，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌持续贡献青年力量。

李培跃在工作中

青年小档案

●姓名：李培跃

●年龄：38岁

●老家：河南新乡

●工作岗位：中国船舶七二五所八室特种换热器事业部部长

青年心声

来洛十年，见证了发展飞一般的洛阳速度，也用青春和汗水为这座城市的进步作出了一点贡献。希望未来能有更多年轻人在洛阳建设青年友好型城市过程中茁壮成长，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌持续贡献青年力量。

进入11月，中国船舶七二五所八室特种换热器事业部部长李培跃显得格外忙碌，一些重磅项目正待推进，几笔关键合作马上开展。更重要的是，单位新招的年轻人刚刚入职，即将为他的团队增添新鲜血液。算起来，这已是李培跃来洛的第十个年头。

十年前，凭着“学以致用”的一腔热血，李培跃在博士毕业后，放弃唾手可得的首都户口，辞掉北京工作，在一片反对和惊叹声中，举家迁来洛阳。

十年来，他带领团队，在工信部和省、市科技重大专项的支持下，相继成功研制出我国首台全国产化LNG(液化天然气)气化器、我国首台工业级紧凑高效印刷电路板式换热器，接连打破全球垄断，填补国内空白，在国产重大成果实现自主可控的道路上贡献出火热的“洛阳青春力量”。

面对接踵而至的收获，有人说他足够幸运，也有人说他仅仅凭借这些发明，就能“安稳做到退休”。

但李培跃更愿意相信，这一项项重大成果，主要来自团队无数个不眠不休的夜晚，来自当代青年奋斗报国的雄心壮志。

就拿其中的LNG气化器来说，其作用是将进口液态天然气转化为气态天然气。在碳达峰、碳中和的实现过程中，LNG是面向未来的热门资源，LNG气化器的重要程度不言而喻。

此前，该项成果一度为两家日本公司所垄断，严重阻碍了我国能源结构的调整和重大能源战略的实施。

站在前人的肩膀上，从入职七二五所开始，李培跃就积极投身于LNG气化器全国产化研制。在两年半的漫长时间里，他埋头车间开展关键技术突破和样机建造，向着几乎不可能完成的任务发起了一次又一次挑战：气化器中的重要管束结构不明，他就前往国内可能做出这种成果的高校挨家挨户拜访；气化器需要做压力探伤试验，为保证安全，他和团队只能选择深夜开展，这一忙往往就到了凌晨两三点……