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南方甘蔗扎根洛阳 外地种植户也成了新洛阳人【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 21:39

　　“霜降一过，甘蔗更甜更可口。”9日，在位于洛阳市孟津区会盟镇雷河村的甘蔗园里，46岁的袁前进正忙着招呼前来采摘的客人。

袁前进在自家甘蔗园里忙碌

　　2013年，经亲戚介绍，有着多年水果种植经验的袁前进和妻子桑新春从周口老家来到洛阳，经过几年摸索，成功让甘蔗扎根北方。如今，他们种植的甘蔗面积达15亩，郁郁葱葱的甘蔗园不仅成为当地一道靓丽风景，也让一家人的日子越来越好，正应了那句歇后语：吃着甘蔗上楼梯——步步高、节节甜！

　　袁前进说，当初选择孟津会盟，看中的是区位优势。这里紧临黄河，滩地肥沃、水源丰沛，距离市区也近。经过走访了解，在选择种植项目时，他们把目光投向了备受市场欢迎且当地少有种植的甘蔗。

袁前进在自家甘蔗园里忙碌

　　“刚开始种植，技术不成熟，产量上不去。为了更好照顾甘蔗，我们直接在地头搭了一间简易房，吃住都在地里。”袁前进说，甘蔗通常3月种、10月收。北方春季气温较低，他就和妻子给幼苗铺上地膜，搭起棚子；夏季甘蔗生长迅速，需水量大，夫妻俩每隔几天就给甘蔗浇一次水。经过几年摸索，正常年景亩产量能达到1万斤，甘蔗品质也连年提高。

　　袁前进夫妻不仅是种植上的能手，也是营销上的高手。当袁前进正忙着帮游客采摘时，他的妻子桑新春则适时推介自家的优惠政策：“甘蔗又脆又甜，小孩也可以吃。发抖音注明甘蔗园位置，再赠送一根。”

　　最近，每到周末，袁前进夫妻就要接待百十个家庭的到访。“除零售外，也有商贩前来批发，平均算下来，每亩能有近万元的收入。”桑新春说。

　　如今，袁前进夫妻的大女儿已经在洛阳成家，他们也在洛阳给儿子买了新房。“这些年在洛阳，我们的日子就像甘蔗一样甜，接下来还打算在洛阳发展。”袁前进说。(洛报融媒记者 郭飞飞 王艳杰 见习记者 谢娜娜 通讯员 郑占波 李智慧 文/图/视频)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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