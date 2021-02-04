洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周日，洛阳市图书馆历史文化系列讲座继续开讲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 21:04
上一场讲座现场

　　洛报融媒记者9日从洛阳市图书馆获悉，历史文化系列讲座本周日(11月14日)带您走近汉魏洛阳城。

　　本期讲座邀请中国社会科学院考古研究所研究员、中国考古学会建筑考古专委会主任钱国祥带来《阊阖天门开建中立太极——汉魏洛阳城的考察与意义》主题讲座。本期讲座钱国祥教授将结合20世纪60年代启动的对汉魏洛阳城的考古发现，揭秘中国古代宫城形制的发展。

　　讲座时间为本周日(11月14日)15时至17时，地点在洛阳市图书馆一楼第一报告厅(洛龙区龙门大道71号)。本场活动限报名100人(接受团体预约，详情请拨打电话咨询0379-61289178)。有意参加的读者可通过“洛阳市图书馆”微信公众号报名。参加活动的读者请自备防护口罩，入馆前将进行体温检测、“洛康码”核验。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 邵园亮 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    新闻排行
  • 青年看洛阳：为枢纽功能点赞
  • 一律暂停！洛阳多个县区发布紧急通知
  • 大连新增10个中风险地区
  • 即日起，洛阳所有校外培训机构一律暂...
  • 对于涉疫快件要立即实施拦截、隔离管控
  • 阵风最大8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 洛阳未来一周天气晴朗 气温逐步回升
  • 洛阳高新区鹿鸣湖湿地一期将于12月底...
  • 电动车“共享充电宝”亮相洛阳街头 不...
  • 南华路路面坑洼何时修？ 涧西区回复：...
    		•
    百姓呼声
    洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
    洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    精彩图片
    立冬首日 洛阳冬景迷人...
    洛阳市3-11岁人群开始...
    立冬节气 寒潮来袭【多...
    美成仙境！洛阳白云山...
    精彩热帖

    一年秋意晚 相思枫叶丹

    蓝蓝的天下看美景

    鸟归林

    企鹅：孤独与无奈
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605