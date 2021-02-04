本周日，洛阳市图书馆历史文化系列讲座继续开讲

洛报融媒记者9日从洛阳市图书馆获悉，历史文化系列讲座本周日(11月14日)带您走近汉魏洛阳城。
洛报融媒记者9日从洛阳市图书馆获悉，历史文化系列讲座本周日(11月14日)带您走近汉魏洛阳城。
洛报融媒记者9日从洛阳市图书馆获悉，历史文化系列讲座本周日(11月14日)带您走近汉魏洛阳城。
本期讲座邀请中国社会科学院考古研究所研究员、中国考古学会建筑考古专委会主任钱国祥带来《阊阖天门开建中立太极——汉魏洛阳城的考察与意义》主题讲座。本期讲座钱国祥教授将结合20世纪60年代启动的对汉魏洛阳城的考古发现，揭秘中国古代宫城形制的发展。
讲座时间为本周日(11月14日)15时至17时，地点在洛阳市图书馆一楼第一报告厅(洛龙区龙门大道71号)。本场活动限报名100人(接受团体预约，详情请拨打电话咨询0379-61289178)。有意参加的读者可通过“洛阳市图书馆”微信公众号报名。参加活动的读者请自备防护口罩，入馆前将进行体温检测、“洛康码”核验。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 邵园亮 文/图）
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