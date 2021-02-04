小浪底南岸灌区总干渠5号隧洞顺利贯通【视频】

9日，洛报融媒记者从中铁五局获悉，由中铁五局承建的小浪底南岸灌区总干渠5号隧洞顺利贯通，标志着距小浪底南岸灌区全线通水又迈进一步。

9日，洛报融媒记者从中铁五局获悉，由中铁五局承建的小浪底南岸灌区总干渠5号隧洞顺利贯通，标志着距小浪底南岸灌区全线通水又迈进一步。

9日上午，在位于孟津区白鹤镇的小浪底南岸灌区总干渠5号隧洞，一台铣挖机正在清理隧洞内的残余土方。中铁五局小浪底南岸灌区三标项目总工程师康湘辉介绍，此次贯通的5号隧洞是小浪底南岸灌区总干渠的重要组成部分，宽3米、高4.2米，全长1.58千米，设计引水流量为每秒12.5立方米。

“该隧洞建设安全风险大，是重点管控的隧洞之一。”康湘辉说，5号隧洞的围岩地层为细砂岩夹砂质粘土岩、砾岩，岩体破碎，多呈散体状，极不稳定，遇水极宜坍塌，且地下水位高于洞顶，开挖过程中隧洞渗涌水严重，多次出现局部坍塌。为确保隧洞安全质量得到保障，项目部采用隧洞工区专管模式，开工前积极组织专家评审会，施工过程中实行领导包保制度、夜查等制度，保证5号隧洞顺利贯通。