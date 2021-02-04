洛阳市涉粮问题专项巡察组完成进驻 信访举报渠道公布

根据洛阳市委统一部署，截至11月9日，洛阳市委涉粮问题专项巡察组和新安、伊川等9个县区涉粮问题专项巡察组已分别进驻被巡察单位，上下联动开展涉粮问题专项巡察。

根据洛阳市委统一部署，截至11月9日，洛阳市委涉粮问题专项巡察组和新安、伊川等9个县区涉粮问题专项巡察组已分别进驻被巡察单位，上下联动开展涉粮问题专项巡察。

本次巡察采取市县同步、上下联动的方式开展，洛阳市委专项巡察组对市粮食和物资储备局、洛阳兴洛粮食集团开展专项巡察，延伸了解市发改、财政、应急管理、国资、市场监管、商务等单位有关情况。新安、伊川、宜阳、汝阳、洛宁、栾川、嵩县、偃师、孟津等9个具有粮食管理职能的县区分别组建专项巡察组，同步对本辖区涉粮部门开展专项巡察。

按照习近平总书记关于根治粮食购销系统性腐败问题的重要指示批示要求和中央、省委、市委开展涉粮问题专项巡视巡察的部署安排，本次巡察重点了解被巡察单位学习贯彻习近平总书记关于粮食安全指示批示精神和中央、省委、市委关于粮食安全决策部署落实情况、全面从严治党责任落实情况、担当作为干事创业情况、涉粮领域腐败问题和不正之风、领导班子和“一把手”履职情况等。

本次巡察时间自11月10日起，预计为45天。11月10日至12月24日，市县两级专项巡察组分别开通专门邮政信箱、电子邮箱和值班手机，受理信访举报为工作日的工作时间。

根据规定，专项巡察组主要受理反映被巡察单位领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部涉粮方面的来信来电来访，重点是粮食收购、储存、销售、检验等方面的问题反映。对于不属于本次巡察监督范围的问题反映，将按照分级负责、属地管理原则，转交有关部门和单位处理。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 徐云峰)

附：全市涉粮问题专项巡察组联系方式一览表