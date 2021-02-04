冬天，水表也要“穿衣盖被”【视频】

每年冬季，供水企业工作人员要为水表等供水设施“穿衣盖被“，以保温防冻。那么，市民家中供水设施应如何保温防冻？9日，洛报融媒记者采访了相关专业人士。

每年冬季，供水企业工作人员要为水表等供水设施“穿衣盖被“，以保温防冻。那么，市民家中供水设施应如何保温防冻？9日，洛报融媒记者采访了相关专业人士。

“冬季户外水龙头和水管需防冻，可排空水管中的水，用棉毡进行包裹。”9日上午，记者在西工区九都路13号院一居民家中看到，洛阳北控水务集团涧东服务营销分公司(简称水务集团涧东分公司)抄表员李大龙正在为居民讲解冬季保温防冻的方法。随后，他逐个掀开该小区的水表井，用“棉毡被”覆盖在水表上。在西工区凯旋西路34号院，工作人员也忙着为该小区壁挂式表箱里的水表“穿衣”——戴上水表保温套。

那么，在冬季或极端低温天气下，市民如何为家中供水设施保温防冻？水务集团有关专业人员详解相关防冻方法。

●问：水表及管道冻裂最容易发生在什么地方？

答：1.暴露在外且没有任何保温措施的管道和水表。2.虽然在室内，但房间位于建筑物北墙或背阴面。3.水表及管道正好位于房屋通风口、门窗口，而门窗又没关严。4.暂未开通暖气的建筑物内。