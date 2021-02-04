“青年看洛阳”：青年代表感受洛阳生态之美【视频】

良好的生态环境是最普惠的民生福祉，也是可持续发展的宝贵资源。9日，由洛阳市委宣传部、洛阳市文明办、共青团洛阳市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”活动举行“看生态环境”专项活动。

良好的生态环境是最普惠的民生福祉，也是可持续发展的宝贵资源。9日，由洛阳市委宣传部、洛阳市文明办、共青团洛阳市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”活动举行“看生态环境”专项活动。

“看生态环境”专项活动由洛阳市生态环境局主办，来自洛阳不同领域的青年代表先后到洛阳市生态环境综合指挥平台、北控(洛阳)水务发展有限公司新区污水处理厂、中再生洛阳投资开发有限公司，通过实地探访，切身体会近年来洛阳生态文明建设成效，感受绿色发展带来的巨变。

青年代表参观洛阳市生态环境综合指挥平台

看智慧“大脑” 生态环境监测更智能

洛阳市生态环境综合指挥平台是当天探访的第一站。这是一个全新的生态环境大数据平台，目前已接入空气质量监测、水环境监测、重点污染源自动监测、企业无组织排放监测、机动车尾气监测、工地扬尘监测、餐饮油烟等多种业务数据。未来，这里将成为洛阳生态环境部门进行调度指挥的智慧“大脑”和展示的综合平台。

“平台集合了数据汇聚、数据管理、综合研判、预报预警等多种功能，未来系统将通过对各类生态环境相关数据的深度发掘，实现自动预警功能，及时推送到相关部门进行处理。”洛阳市环境监控中心副主任杨博介绍，下一步平台将进一步提升综合分析能力，为洛阳重污染天气管控及生态环境治理等提供有力支撑。

青年代表参观洛阳市生态环境综合指挥平台

“没想到，现在管理方式如此高科技，实在是太方便了。”随着工作人员展示着平台的多种功能，不少青年代表发出了这样的感慨。

“大数据实时监测，为改善生态环境质量保驾护航。相信随着平台功能的不断完善，将进一步推动洛阳生态文明建设实现新进步。”中浩德控股集团有限公司员工王姗姗说。