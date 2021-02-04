因上网人员抽烟未及时劝止 多家网吧被开具大罚单

1万元！9日，洛报融媒记者从洛阳市公安局涧西分局了解到，该分局近日对多家网吧开出大罚单，原因是上网人员在网吧内抽烟，而网吧工作人员并没有及时劝止。

1万元！9日，洛报融媒记者从洛阳市公安局涧西分局了解到，该分局近日对多家网吧开出大罚单，原因是上网人员在网吧内抽烟，而网吧工作人员并没有及时劝止。

连日来，涧西分局在全市公安机关秋冬打击整治“亮剑”百日会战中，针对秋冬季节警情特点，加强对各类人员密集场所和单位的安全隐患排查与整治，实现隐患早发现、早整改、早清零。

10月31日，涧西分局郑州路派出所在对辖区乐业路一家网吧进行安全检查时，发现网吧内的20名上网人员，竟有12人在网吧内违规吸烟，而工作人员熟视无睹。

同日，涧西分局天津路派出所在对辖区符家屯东路一家网吧检查中，发现该网吧内有5名顾客在上网期间抽烟，工作人员对此不予制止。11月1日，类似场景在中州西路一家网吧也存在，网吧内有7名顾客在上网期间抽烟。最终，上述网吧均被警方警告并被处1万元罚款。

据不完全统计，仅半个月以来，涧西分局对检查中发现违规吸烟不予制止的10余家网吧，均依据《互联网上网服务营业场所管理条例》有关规定，调查取证后依法作出警告、罚款等行政处罚。

警方提醒：网吧等场所经营者一定要依法依规经营，强化安全意识，消除各种安全隐患，自觉遵守相关政策法规，切勿抱有侥幸心理，确保场所安全。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）