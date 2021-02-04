洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

因上网人员抽烟未及时劝止 多家网吧被开具大罚单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 21:04

　　1万元！9日，洛报融媒记者从洛阳市公安局涧西分局了解到，该分局近日对多家网吧开出大罚单，原因是上网人员在网吧内抽烟，而网吧工作人员并没有及时劝止。

　　连日来，涧西分局在全市公安机关秋冬打击整治“亮剑”百日会战中，针对秋冬季节警情特点，加强对各类人员密集场所和单位的安全隐患排查与整治，实现隐患早发现、早整改、早清零。

　　10月31日，涧西分局郑州路派出所在对辖区乐业路一家网吧进行安全检查时，发现网吧内的20名上网人员，竟有12人在网吧内违规吸烟，而工作人员熟视无睹。

　　同日，涧西分局天津路派出所在对辖区符家屯东路一家网吧检查中，发现该网吧内有5名顾客在上网期间抽烟，工作人员对此不予制止。11月1日，类似场景在中州西路一家网吧也存在，网吧内有7名顾客在上网期间抽烟。最终，上述网吧均被警方警告并被处1万元罚款。

　　据不完全统计，仅半个月以来，涧西分局对检查中发现违规吸烟不予制止的10余家网吧，均依据《互联网上网服务营业场所管理条例》有关规定，调查取证后依法作出警告、罚款等行政处罚。

　　警方提醒：网吧等场所经营者一定要依法依规经营，强化安全意识，消除各种安全隐患，自觉遵守相关政策法规，切勿抱有侥幸心理，确保场所安全。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    新闻排行
  • 青年看洛阳：为枢纽功能点赞
  • 一律暂停！洛阳多个县区发布紧急通知
  • 大连新增10个中风险地区
  • 即日起，洛阳所有校外培训机构一律暂...
  • 对于涉疫快件要立即实施拦截、隔离管控
  • 阵风最大8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 洛阳未来一周天气晴朗 气温逐步回升
  • 洛阳高新区鹿鸣湖湿地一期将于12月底...
  • 电动车“共享充电宝”亮相洛阳街头 不...
  • 南华路路面坑洼何时修？ 涧西区回复：...
    		•
    百姓呼声
    洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
    洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    精彩图片
    立冬首日 洛阳冬景迷人...
    洛阳市3-11岁人群开始...
    立冬节气 寒潮来袭【多...
    美成仙境！洛阳白云山...
    精彩热帖

    一年秋意晚 相思枫叶丹

    蓝蓝的天下看美景

    鸟归林

    企鹅：孤独与无奈
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605