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请注意！洛阳市第二届中小学生作文大赛15日截稿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 21:04

　　9日，洛报融媒记者获悉，受疫情影响，洛阳市第二届中小学生作文大赛截稿时间由10月31日延至11月15日。

　　9月新学期开学后，由市文联、市教育局、共青团洛阳市委、洛阳日报报业集团共同主办的洛阳市第二届中小学生作文大赛全面启动，全市在校中小学生累计报名参赛40余万人。截至本月8日，大赛组委会已收到有效征文稿件超过30万份，比首届增加逾10万份。

　　本届作文大赛的主题是《2021，洛阳欢迎你》，目的是大力推动我市书香校园建设，广泛开展校园阅读活动，培养阳光向上的好少年，传承洛阳厚重绵长的文化基因，宣传洛阳、推介洛阳。

　　同时，为更好地让各县区学生针对本县区的乡情风物，抒发爱乡之情，歌颂家乡，推介家乡，大赛组委会还与嵩县、洛宁、伊川、新安等县教体局联合举办各县首届中小学生作文大赛，主题分别为《嵩县欢迎你》《洛宁欢迎你》《伊川欢迎你》《新安欢迎你》等。

　　根据大赛要求，各学校严密组织，经大赛组委会线下免费配发专用作文纸手写交稿，同时上传电子稿拍照查重，两相结合的征文办法，并通过线上AI作文评测与线下学校初评推荐，目前共有2万多名学生入围各县区、学校一等奖，取得复评资格，将进入由专家、名师、名记者、名编辑等组成的评委会的后续评审，争夺作文大赛奖项。

　　11月15日之后，洛阳市第二届中小学生作文大赛初评获奖名单将陆续向各县区、学校发布，并将在洛阳市中小学生作文大赛组委会官方平台公布，您可关注“听读好作文”微信公众号了解相关消息，及时核对参赛信息，确保后续各项评审评奖、颁奖等工作顺利完成。

　　大赛组委会地址：洛龙区开元大道洛阳日报报业大厦3楼东厅；咨询电话：63350000、15537979266。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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