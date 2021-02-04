洛河凌波桥段惊现黑天鹅？不，那是普通鸬鹚【视频】

近日，洛阳市民李女士在洛河凌波桥段附近的河面上，看到不明种类的黑色鸟群，这种鸟类通体黑色，不时潜入水下取食，且以群居出现。

近日，洛阳市民李女士在洛河凌波桥段附近的河面上，看到不明种类的黑色鸟群，这种鸟类通体黑色，不时潜入水下取食，且以群居出现。

出于喜爱，李女士拍了几张“黑天鹅”的照片发在了自己的朋友圈里，不料却引发了一场“争论”。“有朋友说是黑天鹅，但也有人说这是骨顶鸡或是黑水鸡，弄得我更想知道这到底是啥动物了。”李女士说。

9日上午，洛报融媒记者来到洛河凌波桥段，看到了李女士口中的“黑天鹅”，从外貌来看，这种鸟类体型较小，黑色羽毛面带有紫色的金属光泽，游泳时颈向上伸得很直、头微向上倾斜，潜水时首先半跃出水面、再翻身潜入水下。