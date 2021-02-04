洛阳设立贷款风险补偿资金池 拓宽科技型企业融资渠道

9日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，《洛阳市科技型企业贷款风险补偿资金池管理办法》(简称《办法》)日前印发，通过设立风险资金池，引导金融机构加大对科技型企业的信贷投放力度，拓宽科技型企业融资渠道。

9日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，《洛阳市科技型企业贷款风险补偿资金池管理办法》(简称《办法》)日前印发，通过设立风险资金池，引导金融机构加大对科技型企业的信贷投放力度，拓宽科技型企业融资渠道。

市科技局相关负责人介绍，风险资金池资金是信用保障增信资金，主要引导金融机构加大对国家科技型中小企业、高新技术企业、科研院所、新型研发机构、河洛英才(团队)等科技型企业的信贷投放力度，是金融机构为科技型企业发放贷款的风险缓释。

根据《办法》，风险资金池规模按实际需求合理安排、滚动增长，来源主要包括洛阳市财政预算安排和上级财政配套奖励等。风险资金池资金实行专户归集管理，专款专用。

哪些企业贷款有望获得资金池支持？《办法》规定，风险资金池贷款分为科技型企业贷款、科技创新项目贷款和创新创业人才贷款，支持的企业应在洛阳市注册，具有独立企业法人资格，产权清晰，经营状况正常，企业、主要股东、实际控制人无不良记录。同时，科技型企业贷款的贷款企业须是经国家备案且在有效期内的国家科技型中小企业或者高新技术企业；科技创新项目贷款的贷款企业须属于国家、河南省、洛阳市重大科技创新项目(成果转化类、产业化类)或者“揭榜挂帅”项目等立项企业；创新创业人才贷款的贷款企业须属于河洛创新人才、河洛创业人才(团队)项目承接企业。

贷款额度最高是多少？根据《办法》，合作银行按银行贷款程序审核贷款申请，并决定贷款额度。单户贷款额度原则上不超过1000万元，河洛创新创业人才项目贷款额度最高可达2000万元，贷款期限不超过2年，贷款利率上浮幅度不高于最近一期公布的一年期人民币贷款市场报价利率(LPR)的30%。

为方便科技型企业贷款，《办法》还提出，贷款方式鼓励采用纯信用贷款。此外，采取抵押担保方式发放的，合作银行要求贷款企业提供的抵押或担保比例原则上不超过贷款额度的50%，不得另行收取中间业务费等其他与贷款业务相关费用，且不得捆绑销售其他产品。(记者 戚帅华 文/图)