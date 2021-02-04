电动车“共享充电宝”亮相洛阳街头 不到1分钟电车“满血复活”

电动车的电瓶也能“共享”？没错，近日洛阳街头就出现了一批电动车共享换电柜，能让您的电动自行车快速“换电”续航。

电动车的电瓶也能“共享”？没错，近日洛阳街头就出现了一批电动车共享换电柜，能让您的电动自行车快速“换电”续航。

洛报融媒记者走访发现，这种换电柜与快递柜外形相似，工作原理与商场内的手机共享充电宝一样，只要用手机扫码就能快速取用，堪称电动车的“共享充电宝”。

9日上午，在位于牡丹大道与定鼎门街交叉口西北侧，洛报融媒记者看到了一排整齐排列的中国铁塔换电柜。这些换电柜每一台柜子分布着8个小格子，每个格子里都放着一块电动车电瓶。

按照换电柜上标注的使用说明介绍，每个格子的柜门上有显示灯，绿灯表示正在充电，蓝灯表示充电完成，未亮灯则表示这个格子暂未放置电池。

上午11时，有不少外卖骑手在使用换电柜。据介绍，用户使用时，要首先从自己电动车车座下取出没电的电池，然后用手机扫描换电柜上的二维码，点击“充电”。换电柜的一个格子弹开柜门，将电池放进去充电。接着，在手机上点击“换电”，另一个格子开门，从中取走已经充满电的电池，装进自己的电动车。