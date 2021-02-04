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2022年高考报名明日开始 洛阳预计8万多考生报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 16:50

　　洛报融媒记者9日从洛阳市招生考试中心获悉，我省2022年普通高招网上报名工作将于10日9时开始，预计洛阳今年的报名人数将稳中有升，有8万多人。该中心有关负责人提醒，与去年不同，今年的专升本和对口生与普通类考生同步完成报名，不再单独安排报名时间，考生须在规定时间内报名，并按要求完成信息采集、确认并通过审核，以免影响高考。

　　【关键词】报名时间

　　洛阳市招生考试中心有关负责人介绍，所有参加2022年高考以及提前单独招生(含保送生，强基计划，少年班，高水平艺术团、运动队，运动训练、武术与民族传统体育专业单招，高职单招，职教师资单招，盲聋哑残疾生单招等)的考生，均须在规定时间内参加全省统一组织的报名。

　　具体报名时间如下：

　　艺术类网上报名时间为11月10日9时至15日17时。

　　非艺术类网上报名时间为11月10日9时至25日17时。

　　提醒：与去年单独安排报名时间有所不同，今年的专升本和对口生与普通类考生同步完成报名，不再单独安排报名。报名参加艺术类考试的对口生和专升本考生，也要在10日至15日间完成报名。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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