即日起，洛阳所有校外培训机构一律暂时关停

刚刚，我市发布《关于紧急关停全市校外培训机构的通知》，即日起，全市所有校外培训机构一律暂时关停，全部停止所有教学培训活动。

刚刚，我市发布《关于紧急关停全市校外培训机构的通知》，即日起，全市所有校外培训机构一律暂时关停，全部停止所有教学培训活动。

各县区教体局：

为认真贯彻落实全省疫情防控工作会议精神，进一步加强校外培训机构管理，切实保障广大师生员工的生命安全与身体健康，严防疫情输入风险，根据《河南省教育厅关于从严从细从实做好校园疫情防控工作的紧急通知》要求，现紧急关停全市各类校外培训机构。现将有关事宜通知如下：

一、立即组织关停

即日起，全市所有校外培训机构一律暂时关停，全部停止所有教学培训活动。

二、加强监管检查

按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁治理”的原则，各县区教育、体育、科技、文广旅、市场监管、人社、卫健等各类培训机构牵头部门要迅速会同有关部门和街道社区，结合疫情防控工作要求，在辖区内全面开展“拉网式”排查，坚决杜绝各种教学培训活动，特别是以咨询、文化传播、“一对一”“一对多”“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等隐形变异形式继续违规开展校外补课的要依法依规严肃查处，进一步消除防疫风险隐患。发现在职教师参与校外培训机构授课的，一律严肃处理。

三、确保关停实效

按照属地管理原则，严格落实疫情防控措施，确保全部暂时关停校外培训机构不流于形式。对一些培训机构顶风违规培训的行为绝不姑息，第一时间予以严肃查处，并予以全市通报。对责任不落实、措施不到位的地方、部门及相关责任人，要依法依规严肃追究责任。

各校外培训机构开班时间，视疫情防控形势另行通知。

来源：洛阳市教育局、洛阳晚报教育周刊⑥