银行卡密码写在墙上被闺蜜发现 卡里万元被盗取

如今，需要记的各种密码太多，稍不留神就容易忘，偃师区一户人家将银行卡密码写在了墙上，不料被受害人的闺蜜发现，将银行卡连同金首饰盗走“变现”。

如今，需要记的各种密码太多，稍不留神就容易忘，偃师区一户人家将银行卡密码写在了墙上，不料被受害人的闺蜜发现，将银行卡连同金首饰盗走“变现”。

6日下午2点左右，洛阳市公安局偃师分局缑氏派出所副所长张鹏接到辖区群众报警称，其家中银行卡和金首饰被盗，卡里的钱被取走1万元。张鹏与同事孙新科等人来到报警人戴女士家中，询问得知被盗财物包括一张银行卡、两个金吊坠和一个金戒指，金首饰价值近万元。

“被盗银行卡是戴女士父亲的，收到取款短信后询问家人，家人这才发现放在卧室柜子里的财物不见了。”张鹏等人得知，戴女士家里没断过人，门锁也完好，他们怀疑熟人作案。

就在民警询问哪些人常到家里来时，戴女士的闺蜜智某来找戴女士玩。经了解，智某跟戴女士关系不错，经常一起接送孩子上下学、一起吃饭。民警综合分析后认为，智某具有重大作案嫌疑。他们把智某叫到一边，其情绪变得紧张起来。

“银行有监控，我们一查就能查出谁取的钱”“及早交代，争取宽大处理”……经过张鹏做思想工作，智某的防线很快被突破，承认盗窃财物的犯罪事实。原来，智某掌握了戴女士家的银行卡和金首饰所放位置，且看到银行卡密码写在了墙上，先后两次将金首饰和银行卡盗走，并取出1万元，金首饰则低价卖给一名段姓男子。

民警顺藤摸瓜，将收赃的段某抓获。目前，俩人已被采取刑事强制措施。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 姚红艳 田野/图)