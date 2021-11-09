青年强则城市强。青年人有热情有活力，是最有创造力的群体，是城市向上最踊跃的那朵浪花，更是闯关夺隘的突击队。

青年强则城市强。青年人有热情有活力，是最有创造力的群体，是城市向上最踊跃的那朵浪花，更是闯关夺隘的突击队。

数据显示，截至2021年8月，洛阳市14岁至35岁青年有203.1万人。在洛阳各行各业中都不缺乏优秀青年的身影，他们虽然年轻，但是却能迸发出磅礴力量。

今天我们一起聚焦洛阳的优秀青年们！

郭裕芳（左）鲍珊菊（右）

青年自行车赛选手——鲍珊菊、郭裕芳

24岁的鲍珊菊是汝阳县人，22岁的郭裕芳是新安县人，两人于2012年先后入选洛阳市自行车队，2013年一起进入省队，又于2018年携手进入国家队。几年间，鲍珊菊取得过世界杯金牌，而郭裕芳也多次夺得亚锦赛冠军。

来看看这两位青年运动员的奋斗史

鲍珊菊

对于走上自行车道路，并成为奥运冠军，鲍珊菊坦言，这是小时候从未敢奢望过的事情。

“当时我跑步很快，被教练选到市体育运动学校时，还以为是练田径。”她说，报到头一天，教练给她发了一辆自行车，她心理犯嘀咕：原来城里人是这样练田径的呀！直到练了一周之后，她才知道自己进的是自行车队。于是，懵懵懂懂间，鲍珊菊开启了自行车生涯。

鲍珊菊在比赛中

在2015年第一届全国青年运动会上，洛阳运动员宋超睿、鲍珊菊以33.856秒的成绩，打破了女子团体竞速赛全国青年纪录，勇夺冠军。

在2017年场地自行车亚洲杯曼谷站的比赛中，代表中国出战的鲍珊菊表现抢眼，分别摘得女子500米个人计时赛金牌和女子凯林赛的银牌，另外她还与队友郭裕芳一同获得女子团体竞速赛的冠军。

在2017年场地自行车亚洲杯印度站比赛中，她还和队友联手夺得女子团体竞速赛冠军。

2019年，她和队友获得场地自行车世界杯新西兰站女子团体竞速赛冠军。

在2020年9月举行的全国场地锦标赛，鲍珊菊在两天之内夺得250米个人计时赛、500米个人计时赛以及团体竞速赛三枚金牌，并四度打破两项全国纪录。

鲍珊菊

2021年8月2日下午，在东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，鲍珊菊携手里约奥运会冠军钟天使以破世界纪录的佳绩强势进军决赛，并在决赛中以0.085秒的优势击败德国队，站在了奥运冠军领奖台上。这枚沉甸甸的金牌，不但续写了中国场地自行车项目的辉煌，还为洛阳实现了奥运金牌零的突破。

2021年8月9日，为表彰我国青少年运动员的突出贡献，共青团中央、全国青联决定，授予鲍珊菊“中国青年五四奖章”。