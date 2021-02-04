洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。这里是十三朝古都洛阳，人手一碗汤、遍地是宝藏。

洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。这里是十三朝古都洛阳，人手一碗汤、遍地是宝藏。 洛阳城里见秋风 欲作家书意万重 这里是十三朝古都洛阳 人手一碗汤、遍地是宝藏 如今的洛阳 不只是一座古都 更是文化“新城” 兼具“传统与现代”、“古老与时尚” “国潮”之风悠扬 决眦斜阳里 品江山，洛阳第一 拨开隋唐洛阳城1400年前的纱幔 应天门如今的夜秀 把岁月酿就成灼热的史诗 穿喉入腹 壮行了洛阳奔向明日的脚步 落日古城角，把酒劝君留 戌时正点 一城灯火，繁华归来 神都的夜八点 历史与技术的交融 新洛阳的魅力正无限绽放 洛阳的底气不止在文化 新中国第一台拖拉机“东方红”的诞生 让中国农民“耕地不用牛”的时代来临 60年过去 无人拖拉机、智能制造 技术更新与产业升级 续写着“共和国工业长子”的传奇 青年因城市而聚 城市因青年而兴 上世纪50年代 有志青年“千军万马战洛阳” “洛阳制造”闻名全国 如今，神舟飞天蛟龙入海高铁飞驰 “洛阳智造”屡创辉煌 在洛阳 搭乘地铁一号线横贯东西 漫步城市公园 在数字博物馆里穿越 于城市书房触摸洛阳文脉 这里曾经是最早的中国 这里现在有最“潮”的中国 从“十三朝古都”到“青年友好型城市” 带着古老的过往，迎面未来的机遇 予你前程，与你一路同行 新洛阳 正年轻 指导单位：河南省委网信办 洛阳市委网信办 出品单位：网易新闻河南 融创洛阳 ①