抄录《洛阳晚报》25年 汇集百余本“工具书”

昨天下午，家住洛阳市老城区杏坛路的周伍银，抱着一摞厚厚的本子说，从1996年订晚报以来，他每天都会边读报边抄录，还把有用的文章剪下来，跟抄录的内容粘在一起。“像这样的本子还有百余本，它们都成了我的工具书”。

昨天下午，家住洛阳市老城区杏坛路的周伍银，抱着一摞厚厚的本子说，从1996年订晚报以来，他每天都会边读报边抄录，还把有用的文章剪下来，跟抄录的内容粘在一起。“像这样的本子还有百余本，它们都成了我的工具书”。

订晚报25年，他每天都要完成自己定的“任务”

“我以前在部队，就喜欢读书看报，退伍后去了河北保定，也常常看报纸。”周伍银说，他来洛阳工作后，身体状况一度不大好，为了让自己沉下心学习，他开始订阅《洛阳晚报》，这一订便是25年。

周伍银将《洛阳晚报》与以前看过的报纸作以对比，发现晚报的内容更加丰富、灵活。他开始抄录重要的内容和有用的信息，还给自己定了“任务”——每天都要把当天的报纸抄录完才能休息。

从早晨7点半收到晚报，周伍银便开始了一天的忙碌。他先把报纸大致浏览一遍，再细细品读，一边读一边抄录，遇到感兴趣的内容，他就剪下来，跟抄录的内容放在一起。

周伍银的老伴儿说，他一坐就是半晌，非要把当天的内容抄完才肯休息，有时候饭都顾不上吃。“饭可以不吃，报纸不能不看嘛！”周伍银笑着说，“每逢周日不出报，还总觉得心里空落落的。”

边看晚报边抄录，他汇集了百余本“工具书”

在周伍银看来，哪些内容值得抄录呢？洛报融媒记者翻看他的笔记本发现，除了每篇文章的标题，还有头版、国内外新闻和本地新闻、最新出台的政策等。配合剪报的内一般是经典洛阳、娜说河洛等副刊的内容。

抄录的时间长了，一本本笔记成了周伍银的“工具书”。他粗略估算，这些年，他抄录的笔记已有百余本，还进行了分类。想要查找哪些信息，一翻本子就能查得到。

“每当老伴儿想要跟着一些健康技巧、食疗方法照做时，我一查我的‘工具书’，就清清楚楚的。”周伍银说，以前他老伴儿喜欢看手机，在他的带动下，也成了晚报的“粉丝”，“还老是跟我抢着看哩！”

周伍银说，他现在很少看手机，跟网上的信息相比，还是报纸上的内容更权威、更可信。

主动当晚报“宣传员”，还给外地朋友邮寄

周伍银说，他有个习惯，不管以前出差还是近两年旅游，每到一座城市，他都会买一份报纸，了解当地新闻和风土人情。“我看过很多地方的报纸，还是觉得《洛阳晚报》最好看、最耐读，的确是‘咱家的报’。”

“你看，读晚报、抄晚报这些年，我的身体越来越硬朗了。”周伍银笑着说，在他的带动下，他的儿子、儿媳和孙子都看起了晚报。每周末，是他们全家的集体读报时间。

他还常常跟邻居分享晚报上的内容，从国家大事到人文历史。在他的影响下，3年前，对门搬来新邻居，也订了3年晚报，两人经常在一起唠嗑，聊天的内容都是晚报。

除了跟洛阳的老伙计分享，周伍银还给三门峡的老战友推荐《洛阳晚报》。“看到晚报上对他有用的信息，我就拍照发到他微信上，有些重要内容我直接把报纸寄过去。”周伍银说。

“看晚报、抄晚报能修身养性，多看报学习，才能紧跟时代步伐。”周伍银说，下一步，他准备这些抄录晚报的笔记汇集成书，让更多人受益于晚报。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 文/图)