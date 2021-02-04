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防疫意识也要来剂“加强针”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.11.09 12:03

　　严峻，复杂，紧张！

　　从国内多地特别是周边省市疫情反弹并向校园蔓延，到郑州一确诊病例曾于10月31日在洛活动，400多人被确定为密接或次密接者，再到更多市民因此成为“时空伴随者”……最近，伴随着大风降温的寒意逼人，疫情带来的紧张感似乎一同“拉满”。“暂停开放”“核酸检测”“隔离管控”，当这些热词再次走进我们的生活，疫情防控形势着实不容轻视。

　　新冠病毒素来狡猾多变，事实也一再证明，它的出现从来都是悄无声息的，你我稍有麻痹大意，它就有可能突破重重防线，来到我们的城市甚至你我身边，“胁迫”我们不得不付出难以预估的防控代价。远的不说，前几天大量市民顶着凛冽寒风，连夜排队做核酸检测的情景，至今仍历历在目。为御寒裹着被子，为加快检测带着一家老小跑了好几家医院，相信疫情对大家生活的袭扰，会让许多人叫苦不迭。

　　可以预见，当前各地感染人数还未见底，叠加冬春季节和人员流动等因素，这轮疫情很可能会持续一段时间，甚至进入新的活跃期。正如钟南山院士近日受访时说，本轮疫情扩散的面积比较广，涉及的省份比较多，估计(病例)还会再增加，他建议全民充分接种疫苗，且“社区的防护、个人的防护都形成习惯”。这意味着，疫情防控的成功与否，很大程度上取决于我们每个人的自觉和行动，迫切需要你我都在防疫意识上来一剂“加强针”，如此，我们才能筑牢人人重视、人人参与的疫情防线，让病毒无机可乘，无孔可入。

　　“戴口罩，戴口罩，戴口罩，重要的事情说三遍！”“每个人都做好防护，不给病毒任何入侵机会！”……疫情之下，很多市民展现出令人欣慰的防范意识，特别是一位徐姓市民得知自己是密接者后，提前一晚教科书式主动报备，为市疾控部门争取20多小时流调时间，更是值得点赞。总之，这座城市正拼尽全力保护我们，作为城市一份子，我们要做的，就是全面加强防疫意识，不聚集、不乱跑、听指挥，与洛阳一起打赢疫情防控这场硬仗。（洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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