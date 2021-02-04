网友反映开元大道一处交通标线不合理 洛阳市公安局：将进行优化

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：开元大道与尚贤街口左转车道是专用车道，但是此路口左转的车辆很少。直行加右转的车道经常排长队，十分影响通行效率，希望相关部门对该路口标线进行优化。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：开元大道与尚贤街口左转车道是专用车道，但是此路口左转的车辆很少。直行加右转的车道经常排长队，十分影响通行效率，希望相关部门对该路口标线进行优化。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：开元大道与尚贤街口左转车道是专用车道，但是此路口左转的车辆很少。直行加右转的车道经常排长队，十分影响通行效率，希望相关部门对该路口交通标线进行优化。
对此，市公安局回复：您所反映的开元大道尚贤街标线问题，经了解，交警部门已向设施部门建议将左转车道改为左转加直行车道，后期将对该路口交通标线进行优化。
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