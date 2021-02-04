洛阳考生注意！河南省2021年国家医师资格考试取消

昨日，河南省卫生健康考试中心发布通告称，原定于11月13日至14日举行的河南省2021年国家医师资格考试取消。
昨日，河南省卫生健康考试中心发布通告称，原定于11月13日至14日举行的河南省2021年国家医师资格考试取消。
昨日，河南省卫生健康考试中心发布通告称，原定于11月13日至14日举行的河南省2021年国家医师资格考试取消。
国家医师资格考试河南考区通告
〔2021〕2号
根据当前我省新冠肺炎疫情防控形式，为减少人员聚集，保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康，经报请国家医考委同意，决定取消我省2021年国家医师资格考试医学综合“一年两试”工作。
相关考生无需申请退费，考试费用将通过原缴费渠道退回。
特此通告。
2021年11月8日
来源：河南省卫生健康考试中心⑥
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