采暖费未及时缴纳影响采暖吗？洛阳热力公司最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳2021年冬季采暖费收费工作已经结束了，现在还可以缴纳冬季采暖费吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳2021年冬季采暖费收费工作已经结束了，现在还可以缴纳冬季采暖费吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳2021年冬季采暖费收费工作已经结束了，现在还可以缴纳冬季采暖费吗？
对此，洛阳热力有限公司回复：2021年冬季采暖费收费工作于9月15日开始，11月8日17时截止。若您是我们的直管用户，且今冬想用暖，请在规定的时间内缴纳今冬采暖费；若您是由小区物业公司收取采暖费的非直管用户，请近日关注小区物业公司的通知。逾期缴费的用户，我们将于11月18号以后陆续安排开阀。
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