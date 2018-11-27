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喜讯！洛阳日报社记者曾宪平作品获河南省第七届文学艺术优秀成果奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 09:51
曾宪平/摄

　　日前，河南省第七届文学艺术优秀成果奖出炉，洛阳日报社记者曾宪平创作的摄影作品《重症监护室的胶囊宾馆》榜上有名。

　　该作品创作于2018年11月24日，记录了在洛阳市河科大一附院景华院区外科重症监护病房配套设置的患者家属休息室内，患者家属免费住上像“太空舱”一样的“胶囊宾馆”的场景，体现了洛阳市公共服务的细致入微和人文关怀。作品刊发于2018年11月27日《洛阳日报》09版，原标题为《免费胶囊宾馆公共服务样本》（>>>新闻回顾）。

　　据介绍，2019年9月，《重症监护室的胶囊宾馆》从247445幅摄影作品中脱颖而出，入选第27届全国摄影艺术展览(简称“国展”)记录类单幅作品，并由中国摄影家协会收藏。

　　据悉，河南省文学艺术优秀成果奖是以省委、省政府名义表彰的全省文化艺术界最高奖项，是激励我省文艺创作、建设文化强省的重要载体平台，每三年评选一次。（记者 贾臻）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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