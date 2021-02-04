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一键查询核酸检测机构位置 用“掌上洛阳”客户端就可以
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 09:25

　　无须四处询问，点开地图就能看到附近的核酸检测机构……昨日，省卫健委相关微信公众号“河南健康”上线核酸检测机构地图功能，“掌上洛阳”客户端第一时间链接推出相关便民服务。

　　记者打开“河南健康”微信公众号，在对话框界面点击下方“医疗服务”，而后点击“核酸检测机构地图”即可看到密密麻麻的蓝色标记点，每个蓝色标记点对应一家核酸检测机构，点击蓝色标记点就会弹出核酸检测机构的信息，其中包括机构名称、位置、距离及电话，点击“电话咨询”或“去这里”，可一键拨号、导航。我们核对发现，此前本报报道的洛阳45家核酸检测机构均显示在列。需要注意的是，人们使用该项服务时须开启定位功能。

　　依据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制相关通知，核酸检测机构要向社会提供核酸检测服务，对“愿检尽检”人群的核酸检测，要力争在6个小时之内报告结果。此次我省上线核酸检测机构地图功能，进一步扩大核酸检测服务供给，方便群众就近就便获得核酸检测服务。同时，确保在规定时间内，及时反馈检测结果，最大限度地避免疫情外溢风险。

点击蓝色标记点即可查看核酸检测机构信息

　　记者了解到，为积极落实疫情防控举措，昨日，“掌上洛阳”客户端也链接增加了该项服务功能。打开“掌上洛阳”客户端，点击右下角“服务”，即可看到左上方新增的核酸检测机构查询服务项，点击“核酸检测”，可一键查看相关核酸检测机构信息。

“掌上洛阳”客户端二维码

　　作为我市最权威、最及时、最具影响力的第一移动发布平台，“掌上洛阳”客户端不断探索“新闻+政务+服务+商务”模式，以广大用户需求为导向，优化生产传播机制和服务模式，通民意、惠民生、解民忧，目前已有违停处理、新冠疫苗查询等25项便民服务功能。（记者 王博东 见习记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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