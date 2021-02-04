青年看洛阳：为枢纽功能点赞

昨日，由市委宣传部、市文明办、共青团市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”活动继续进行。

青年代表探访地铁1号线牡丹广场站

昨日，由市委宣传部、市文明办、共青团市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”活动继续进行。

当日专项活动为“看枢纽功能”，由市交通运输局主办。10余名各界青年代表探访地铁1号线牡丹广场站、一拖集团、市公交集团公司、二广高速公路改扩建工程郜庄一号天桥等，近距离感受洛阳近年来交通事业的巨大进步。

当日下午，青年代表首先来到洛阳地铁1号线牡丹广场站。

洛阳地铁1号线是我市第一条建成运营的地铁线路，于今年3月28日开通运营，线路全长22.97千米，共设车站19个。牡丹广场站设26个出入口，在全国所有在建和已投用的地铁站中，建设规模居第二位。目前，该站周边已形成新的城市休闲区域。

在讲解员带领下，大家从进站口一路下行来到站台，看设施、问情况，对感兴趣的地方进行拍照和观察。

“洛阳进入地铁时代，地铁给洛阳带来的最大变化是什么？”青年代表、洛阳科技职业学院大二学生常可可现场提问。“最大的变化是提升了城市形象，让外地游客来洛旅游体验更好，让本地居民多了出行选择。”讲解员认真作答。