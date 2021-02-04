洛阳召开庆祝第22个中国记者节座谈会

8日，我市召开庆祝第22个中国记者节座谈会，学习贯彻习近平总书记致新华社建社90周年的贺信、省委书记楼阳生致全省新闻工作者的贺信。市委常委、宣传部部长王飞出席会议，向全市广大新闻工作者致以节日的问候，并与省、市新闻工作者座谈。

8日，我市召开庆祝第22个中国记者节座谈会，学习贯彻习近平总书记致新华社建社90周年的贺信、省委书记楼阳生致全省新闻工作者的贺信。市委常委、宣传部部长王飞出席会议，向全市广大新闻工作者致以节日的问候，并与省、市新闻工作者座谈。

座谈会上，河南日报报业集团洛阳分社社长田宜龙，河南广播电视台驻洛阳记者站站长杜仲伟，洛阳日报社党委书记、社长张留东，洛阳广播电视台党组书记、台长贾洪涛先后结合本单位实际作了交流发言。青年记者代表白云飞、石莹分别分享了学习体会。

王飞强调，全市新闻工作者要坚持正确政治方向，把握正确舆论导向，自觉成为党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者。要坚持守正创新，加快推动融合发展，在移动端、视频化、交互性上下功夫，坚持内容为王、创新为要，有针对性地开展分众化传播、差异化传播，推动主力军全面挺进主战场。要站稳人民立场，坚持以人民为中心的发展思想，深入开展“走转改”活动，推出更多“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的新闻作品，生动讲好新时代“洛阳故事”。要注重学习，努力提升综合素质，成为全媒型、专家型人才，以实际行动为洛阳创新发展高质量发展，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌凝聚强大正能量。（记者 李冰）