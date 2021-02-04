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市人大常委会党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 08:25

　　8日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神和省第十一次党代会、全市领导干部会议精神等，交流研讨贯彻落实举措。

　　会议强调，要深入学习领会习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，旗帜鲜明、坚定不移贯彻落实坚持党的领导这一最高政治原则，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕市委工作大局积极发挥人大代表作用，全面加强人大自身建设，努力打造让市委放心、人民满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关。要全面贯彻落实省第十一次党代会精神，把贯彻落实省党代会精神与深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要指示要求结合起来，与贯彻落实市第十二次党代会部署结合起来，把中央、省委和市委部署要求转化为对党忠诚、担当作为的实际行动，转化为推动人大工作取得新进展新进步的强大动力。市委书记江凌就落实省党代会精神和洛阳建设发展的重大决策部署提出明确要求，市人大常委会党组要结合人大工作实际抓学习、抓宣讲、抓督导、抓落实，努力确保省委、市委决策部署落实落地。

　　会议指出，要梳理年度工作台账，确保年初制定的工作目标任务圆满完成；要毫不放松落实常态化疫情防控措施；要结合学习党的十九届六中全会精神谋划安排，推动党史学习教育走深走实；扎实做好市十五届人大五次会议筹备工作，确保大会按时召开、圆满成功。

　　会议还研究了其他事项。（记者 智慧 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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