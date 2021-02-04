洛阳未来一周天气晴朗 气温逐步回升

今天白天我市晴天，西北风4级到5级，气温2℃到12℃；今天夜里到明天白天晴天，偏西风4级到5级，气温4℃到16℃。

这次突如其来的寒潮让洛阳“一秒入冬”。提起寒潮，不少人会把它和冷空气混淆。其实，寒潮属于冷空气，但不是所有的冷空气都叫寒潮。

“根据强弱程度，我国把冷空气分为四个等级：弱冷空气、较强冷空气、强冷空气和寒潮。”气象专家介绍，寒潮作为冷空气中的“王者”，在气象学意义上有严格的定义。首先，寒潮天气过程是一种大规模的强冷空气活动过程；其次，根据冷空气国家标准，只有使某地的日最低气温在24小时内下降8℃以上(或在48小时内下降10℃以上，或在72小时内下降12℃以上)，且使该地日最低气温小于等于4℃的冷空气活动才能称为寒潮。

影响我国的寒潮一般“出生”于新地岛和冰岛附近，大约95%的寒潮在西西伯利亚累积加强，犹如经过一个加油站，然后分兵三路影响我国，一般可以影响到长江中下游及江南地区，有的甚至能抵达华南。

有些人以为，寒潮只有在冬季最冷时才会出现。其实不是！寒潮最早开始于9月下旬，最晚可以到次年5月。中国天气网分析了最近11年中央气象台发布的寒潮预警，发现11月寒潮天气过程最多，其次为12月和3月，最冷的1月和2月反而较少。

为什么隆冬时节的寒潮反而比春秋季的少呢？气象专家解释，春秋季处于季节转换阶段，夏季风与冬季风切换，天气系统及冷空气活动频繁，导致气温起伏剧烈。尤其是秋季，前期基础温度较高，冷空气开始前往往会出现明显升温，冷空气来袭时容易形成“断崖式”降温，相对容易达到寒潮标准。隆冬时节，基础气温本来就低，冷空气来袭时降温幅度往往有限，反而不容易达到寒潮标准。

伴随此次寒潮来的，还有大风。昨天上午，洛阳市气象台继续发布大风蓝色预警信号，受大风加持，昨天洛阳空气质量指数为优，天空透亮清朗。根据最新的气象资料分析，受强盛的高空西北气流影响，未来一周，洛阳天气晴朗，气温逐步回升，但风力仍然较大。今天白天我市晴天，西北风4级到5级，气温2℃到12℃；今天夜里到明天白天晴天，偏西风4级到5级，气温4℃到16℃。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 俞飞）