让诚信成为景区“道德美景”

“本以为景区只退票，没想到交通费也退了，还安排了免费食宿，这些措施太暖心啦！”昨日上午，说起前不久的一次经历，洛阳途乐旅行社负责人焦旭阳对白云山景区竖起了大拇指。

“本以为景区只退票，没想到交通费也退了，还安排了免费食宿，这些措施太暖心啦！”昨日上午，说起前不久的一次经历，洛阳途乐旅行社负责人焦旭阳对白云山景区竖起了大拇指。

原来，9月24日，焦旭阳和同事带团到白云山景区游玩，不料突遭暴雨，景区道路、通信、电力等基础设施遭到严重破坏。第二天，景区紧急闭园，包括他们所带游客在内的226名游客留宿在山上。

“当时游客都很焦急，手机也没有信号。”焦旭阳回忆道，景区想方设法提供了3部卫星电话，方便游客与家人联系，同时紧急启用备用电源，安排游客统一免费住宿，还提供了免费晚餐和热水。

随后，景区发布公开信，决定对226名游客推出退票、免25日食宿费、赠送酒店住宿等措施。游客们纷纷表示：“为白云山景区点赞，这些措施太暖心了！”后来，226名游客全部安全下山。

“白云山景区在通信网络、电力恢复正常后，第一时间退票，并退还了景区交通费。”焦旭阳说，“差不多一周后，我们就收到了退款，并退还给了游客。”

记者了解到，这只是白云山景区恪守诚信的一个缩影。去年抗击新冠肺炎疫情期间，由于景区闭园，许多商户未能正常营业，景区对121家商户免除了当年第一季度的物业费。

今年5月，周口医生赵一品在白云山景区救助一位突发疾病昏倒的老太太，景区免除了赵医生在白云山的所有游览费用，并决定他可终身免门票到白云山游玩。早在2017年，周口教师刘雪萍也曾在白云山景区救助过游客，景区决定当年5月6日至31日对所有周口游客免门票，这一举动受到网友关注、点赞。

据白云山景区相关负责人介绍，前不久那场暴雨，造成景区道路、设施严重损毁，各项损失共计600万余元，但景区仍向同样遭受暴雨灾害的嵩县车村镇、白河镇捐赠了价值10万元的救援物资，帮助当地百姓做好灾后重建。（记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 程芳）