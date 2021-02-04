昨日下午，全市优化营商环境暨“万人助万企”“三个一批”、招商引资、产业集群培育视频会议召开。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要坚持以创新为引领、抓改革增活力、强招商蓄后劲、优环境聚资源，统筹推进“万人助万企”“三个一批”提质增效，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”筑牢支撑。

昨日下午，全市优化营商环境暨“万人助万企”“三个一批”、招商引资、产业集群培育视频会议召开。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要坚持以创新为引领、抓改革增活力、强招商蓄后劲、优环境聚资源，统筹推进“万人助万企”“三个一批”提质增效，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”筑牢支撑。

徐衣显强调，一要坚持“项目为王”，扩量提质增效。紧盯签约项目落地率、落地项目开工率、开工项目投资率、投产项目达效率，建立重点项目用地预审制度，用好重大项目主办银行机制，开通绿色通道，推动审批提速，确保“三个一批”持续走在全省前列。二要当好“店小二”，做好“贴心人”。牢固树立“服务企业就是服务工作大局”理念，全面推行“准入即准营”“免申即兑现”“拿地即开工”惠企政策，着力缓解“融资难”“融资贵”“融资慢”突出问题，推动“万人助万企”活动取得更大实效。三要坚持多措并举，抓好精准招商。围绕构筑产业体系、培育主导产业、形成特色支撑的目标，坚持大员招商，创新基金招商，强化驻点招商，以效益为中心、以贡献为导向、以企业为主体，制定激励性政策，强化考核“指挥棒”，完善容错纠错机制，用高质量招商助力高质量发展。四要持续深化改革，打造最佳环境。以创建全省优化营商环境创新示范区为抓手，持续深化“放管服效”改革，对标评价结果做好整改提升，全面推行“一件事一次办”集成服务和“交房即交证”“承诺即办理”服务，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制，树立奖优罚劣鲜明导向，不断提高企业和群众满意度。

会议通报了招商联络处和驻点招商人员配备情况、“万人助万企”活动和招商引资工作进展情况，对下步工作进行安排。偃师区、市中级人民法院、市自然资源和规划局、涧西区、新安县在会上作典型发言。

李新建、魏险峰、侯占国、任丽君参加会议。（记者 李三旺）