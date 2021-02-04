女皇，从女娲到武则天（上古神话与洛阳）

说来也怪，女娲既能抟土造人，又能炼石补天，还是与伏羲、神农并列的三皇之一，可人们提到她时，似乎最关注的不是她的功绩，而是她与伏羲的神秘关系。

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

对上古史的解读，见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳与这些神话有着怎样的渊源？

女娲与有蟜氏

说来也怪，女娲既能抟土造人，又能炼石补天，还是与伏羲、神农并列的三皇之一，可人们提到她时，似乎最关注的不是她的功绩，而是她与伏羲的神秘关系。

当然，抟土造人和炼石补天只是神话传说。不过，女娲位列三皇却是有据可依的。

《世本》中记载，历史上的女娲是伏羲之妹，被封于“汝水之阳”，后来接替伏羲当了天子，人称女皇。

西汉时，太史公司马迁历尽艰辛，著成我国第一部纪传体通史——《史记》，其中没有三皇，只有五帝。唐玄宗开元年间，自称“小司马”的司马贞博采众长，著成《史记索隐》和《三皇本纪》，弥补了这个缺憾。

在司马贞看来，三皇在五帝之前，指的是伏羲、女娲和神农。其中，神农即炎帝，其母名叫女登，是“有娲氏之女”。

然而，在《国语·晋语》中，则有“昔少典氏娶于有蟜(jiǎo)氏，生黄帝、炎帝”的记载，也就是说，炎黄二帝的母族都是有蟜氏。

洛阳人对有蟜氏并不陌生。按《山海经》中的描述，这是一个以蜜蜂为图腾的氏族，生活在平逢山中。此山“南望伊洛，东望谷城之山”，是洛阳北邙的一部分。

那么，问题来了：炎黄二帝的母族到底是有蟜氏还是有娲氏？

一些学者考证认为，蟜、娇、娲的字源相同，有蟜氏就是有娲氏。同样，女娇也被称为女娲。如《世本》等中说，大禹娶了涂山氏之女，称为女娇，又说“涂山氏名女娲”。可见无论有蟜氏还是涂山氏，都与女娲氏族有着千丝万缕的联系。

《说文解字》中称：“娲，古之神圣女，化万物者也。”女娲用什么化育万物？《山海经》中描述为“女娲之肠”，晋人郭璞为其作注，又称“或作女娲之腹”。

涂山氏生活在今嵩县南的三涂山。大禹治理伊河时经过这里，与涂山氏之女成亲，并生下儿子启。关于启的出生，也有一个传说，就是大禹化身为熊开凿轘(huán)辕山，涂山氏见后大惊，“遂化为石”。大禹向她要儿子，于是石破而启出生。

女娲、女娇、有蟜氏……神话中藏着太多“密码”，等着人们慢慢破解。

女娲人首蛇身

《山海经》中提到了“女娲之肠”，却没有描述女娲长什么样子。晋人郭璞在注解中加了一句，称女娲“人面蛇身，一日中七十变”。

事实上，女娲是“人首(面)蛇身”的说法，在先秦典籍中就已经出现了。战国时期，屈原仰观女娲画像，曾在《天问》中问道：“女娲有体，孰制匠之？”东汉人王逸解释说，传言女娲人首蛇身，一天能有七十种变化，既然这样，又是谁绘出了她的画像？

今天，人们在汉代画像砖上还能看到，人首蛇身的女娲和伏羲同时出现，就像夫妻一样，但是，按《三皇本纪》中的记载，女娲本是女皇，她因功高而成为三皇之一，并不是伏羲的附庸。

女娲功高，一是因炼石补天，恢复世界秩序；二是因抟土造人，构建人类社会。

女娲抟土造人的传说，最早出现在东汉应劭的《风俗通义》中：天地开辟之初没有人，女娲便“抟黄土作人”，后来她累了，就改用绳子甩泥点，批量造人。

相传刚开始，女娲是按照自己的样子造人的。即使甩泥点造的人也有两条腿，能够直立行走。

不过，细心的人会发现，这与女娲“人首蛇身”的形象是矛盾的。后来，史籍中又记载了她造人的另一种方式，就是开创婚姻制度。

细究起来，其实这个说法也有漏洞：既然甩泥点可以批量造人，多甩几下就好了，何必再费那么大的劲？

当然，这只是后人的臆测罢了。女娲造人的想象空间比较有限，她炼石补天的壮举，则成了后来许多小说的灵感来源。

比如，在古典名著《红楼梦》中，就写到女娲炼五彩石补天，最后剩了一块未用。这块顽石化为通灵宝玉来到世间，结果是“女娲炼石已荒唐，又向荒唐演大荒”。

无论抟土造人还是炼石补天，都是女娲独立完成的，与伏羲无关。因此，有学者认为，女娲与伏羲本来分属不同的神话体系，大约在汉代才被塑造成夫妻形象，并从此深入人心。

女娲与武则天

女娲与伏羲的关系，一向是人们关注的重点。现在有一种较为普遍的说法，就是二人本为兄妹，在经历一场大洪水后，为繁衍人类不得不结成了夫妻。

那是人类由母系氏族向父系氏族过渡的时期，渐渐地，女娲的身份也开始改变，从独立的女皇变成了伏羲的妻子。

不过，作为有史以来的“女皇第一人”，女娲的地位依然稳固。当人们遇到女主掌权或为女主造势时，不由自主就会想起她。

如《北齐书》中记载，后主高纬在位时，太姬陆令萱欲继任皇太后，佞臣祖珽为其造势，对人说：“太姬虽云妇人，实是雄杰，女娲已来无有也。”

女娲被赞为“雄杰”的机会并不多。明代周琦认为，“女主之王天下，起自女娲”，而女娲当女皇时，人类还未开化，尚情有可原，后来再有女主当政，可就危害天下了。

周琦含沙射影，批判的是汉高祖刘邦的皇后吕雉。到了唐代，武则天在洛阳登基称帝，建立武周政权，将她比作女娲的人就更多了。在小说《宜都内人传》中，就有人劝谏武则天，称：“古有女娲，亦不正是天子，佐伏羲，理九州耳。”

武则天当了女皇，使后来的唐人更加强调女娲和伏羲的夫妻关系。诗人卢仝就说：“女娲本是伏羲妇，恐天怒，捣炼五色石，引日月之针、五星之缕把天补。”

宋代更强调男女尊卑，女娲、武则天这样的女皇，几乎被视为不祥之兆，如理学家程颐认为：“妇居尊位，女娲氏、武氏是也。非常之变，不可言也……”

尽管如此，女娲的女皇地位也未被动摇，仍享受着人们的祭拜。清代时，有人无视古书记载，干脆模糊了她的性别，称女娲究竟是男是女，并无定论，且以妇女为天子，对后世影响不好，应该改为男性。

当然，改女娲为男性并不现实。古人早有女娲是伏羲之妹、伏羲之妻的说法，一旦把她改为男性，伏羲的故事又该怎么办呢？（首席记者 张广英）