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对于涉疫快件要立即实施拦截、隔离管控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 08:30

　　7日，记者从市邮政管理局获悉，近期河北、广西等地发布疫情防控通告，网购、境外邮购存在疫情传播风险，该局要求我市各寄递企业对于涉疫快件，要立即实施拦截、隔离管控。

　　“目前，我市快递行业新冠疫苗接种率接近100%，快递员作为重点人群，按照疫情防控安排，定期进行抽样核酸检测。目前，没有快递员和用户因为接触快件而感染新冠病毒。”市邮政管理局相关负责人说。

　　当日，记者走访市区多家快递网点看到，快递从业人员均采取戴口罩、保持一米线等健康防护措施，市民寄取快件也按照要求戴口罩进入网点，避免人员聚集。

　　记者了解到，市邮政管理局要求我市各寄递企业切实加强内部办公场所、快件处理场所封闭管理，减少人员进出流动频次，降低疫情传播风险，严防发生聚集性感染。加强对外营业场所通风、消毒，对外来人员严格测体温、查验健康码。从业人员在揽投过程中必须严格遵守全程戴口罩规定，尽量与寄件人、收件人保持距离，避免身体直接接触，充分应用智能快件箱投递快件。遇有确诊人员交寄快件等涉疫突发事件，按照“一停二消三查四保”原则果断采取措施，坚决防止疫情通过寄递渠道传播扩散。对于涉疫快件，要立即实施拦截、隔离管控，根据实际情况进行就地封存或者整车退返，报告所在地疫情防控部门对涉疫快件进行溯源排查和无害化处理，及时通报快件目的地。

　　此外，各寄递企业要进一步加强“外防输入”工作，坚持“人”“物”同防，及时掌握国际快件路由、业务量和寄递服务需求等信息，全面加强生产经营流程管理，严防境外疫情通过寄递渠道输入。

　　“按照要求，我市各寄递企业强化快件外包装消毒，在原有消杀措施的基础上增加一个环节，即从中高风险地区来洛的快件进出处理中心均要六面消杀，确保安全后再安排投递，请大家放心取件。”市邮政管理局相关负责人说，广大用户在接收快件时，要戴口罩、戴手套，把物品取出后，选择合适的消毒方式为物品消毒，并及时洗手。（记者 余子愚）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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