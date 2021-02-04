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祝贺！清洛基地首席科学家雒建斌院士当选发展中国家科学院院士
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.08 20:46

　　8日，洛报融媒记者从清洛基地获悉，发展中国家科学院官网近日公布新增选院士名单，共有来自全球33个国家和地区的58位科学家当选，清洛基地首席科学家雒建斌院士名列其中。

　　作为中国科学院院士、清华大学学术委员会副主任委员、清华校友总会先进制造专业委员会会长，清洛基地首席科学家雒建斌院士主要负责确立该基地的整体发展领域及研发方向。

　　近年，雒建斌院士陆续通过参与“院士洛阳行”、格力高峰论坛等活动，积极为洛阳发展建言献策。在其牵头下，多位院士联合清华大学机械系、清洛基地、轴研所等单位，成功申报中国科学院学部咨询评议项目《我国高端轴承领域卡脖子技术现状调查研究》，针对我国轴承领域技术发展战略问题进行调研。此前，由清洛基地牵线搭桥，雒建斌院士团队孵化公司还凭借在磨削液性能提升方面的独特优势，与洛阳知名企业鸿元轴承开展合作，双方在磨削液产品采购方面达成实质项目合同并形成多方面合作意向，加速助力“洛阳制造”打造“金质名片”。

　　发展中国家科学院总部设在意大利的里雅斯特，是非政府、非政治和非营利性的国际科学组织，致力于支持和促进发展中国家的科学研究。其院士是从第三世界国家的科学院、国家研究理事会、大学和研究机构以及发达国家的科学组织的著名科学家中选举产生的，院士们均在各自领域对第三世界国家的科学发展作出了杰出贡献。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 高亚恒）(清洛基地供图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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