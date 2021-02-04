供热如何转供改直供？您想了解的问题都在这儿

供热期临近，近日，不少洛阳市民咨询转供小区改直供小区的相关问题。供热转供改直供如何申请？有哪些改造方式？改造后市民用暖会有哪些变化？洛报融媒记者采访了相关供热企业。

供热期临近，近日，不少洛阳市民咨询转供小区改直供小区的相关问题。供热转供改直供如何申请？有哪些改造方式？改造后市民用暖会有哪些变化？洛报融媒记者采访了相关供热企业。

●供热转供小区如何申请变为直供小区？

记者从供热企业了解到，转供小区如果想改为直供小区，必须在双方自愿的前提下依法进行。转供小区可由原管理单位(物业公司)、业主委员会或辖区办事处向供热企业提出转供改直供的申请，供热企业勘查现场后提出直管方案，并出具改造项目方案和改造费用。

随后，申请者就供热企业提出的改造方案和改造费用，征询广大业主的意见。根据相关法律规定及各小区的实际居住情况，如果愿意转供改直供的业主超过小区总户数三分之二，或者愿意转供改直供的业主超过小区总户数二分之一且反对的业主不超过总户数三分之一，供热企业方可进驻小区进行转供改直供的后续工作。若民意调查后，以上两种情况均不能满足，该小区的暂无法转供改直供。

转供改直供时，暂时不居住或暂时不用暖的业主可以不缴纳改造费用，暂不改造，待居住或用暖时再向供热企业提出改造申请。所需改造费用可能会与集中改造时不同，以供热企业核算为准。

●转供改直供有哪几种改造方式？

转供改直供通常采取以下方式，各供热企业采取的方式不同，具体方式以各供热企业实行的为准。

一种是是用户室内外全部更新改造，一种是只改造用户室外供热公用设施，室内无需改造。

按照第一种方式改造后，供热企业对户外公共设施终身免费维保，对户内设施终身维保；按照第二种方式改造后，供热企业对户外公共设施终身免费维保。

此外，根据不同小区不同情况，供热企业还可能会为小区出具改造后按面积收费或按流量收费等不同方案。

●转供改直供后，市民用暖有哪些变化？

洛阳热力有限公司相关负责人介绍，小区供热直供和转供各有利弊，相对来讲，直供的保障会更好一点。

“由供热企业和用户签订合同、直管到户，减少了中间环节，使供热服务有据可依，供热环节更加透明，不会出现供热缺斤短两现象。”该负责人说，同时，凡是供热企业施工的公共部分设施，如热力站、庭院管网等，实行终身质保，解决用户后顾之忧。

“此外，在供热技术方面，我们相对更专业，从热源、主管网、热力站到用户进行统一调配，会使供热更加稳定。”该负责人说。

此外，洛报融媒记者从供热企业了解到，供热转供是历史遗留问题，供热改造的费用相对于供水、供电改造的费用较高。为了贯彻落实国家城镇老旧小区基础设施提升改造的政策，解决历史遗留问题，改善民生，减轻广大用户的经济负担，供热企业对老旧小区转供改直供的费用都出台了不同的优惠政策。主要包括一定比例的费用优惠、分期付款等，具体优惠政策以各供热企业执行的为准。(洛报融媒记者 郭秩铭)