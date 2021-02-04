洛阳新区热力主管网正逐步升温升压 已全面具备供热条件

8日，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)获悉，目前新区热力主管网正逐步升温升压，已全面具备供热条件。另外，新区热力今冬新增9个直管小区，并自筹资金对13个小区进行设备更换改造。

8日，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)获悉，目前新区热力主管网正逐步升温升压，已全面具备供热条件。另外，新区热力今冬新增9个直管小区，并自筹资金对13个小区进行设备更换改造。

新区热力有关部门负责人介绍，该公司今冬新增直管小区9个，分别为开元壹号瑞境苑、国宝御花园、青年人才公寓、路劲御城B2和B3、盛世新天地二期、煤田地质二队、为民家园、联通38号家属院、怡园小区。

其中，煤田地质二队、为民家园、联通38号家属院、怡园小区属于供热加装改造老旧小区，该公司根据实际情况，一区一策制订合理的施工改造方案，这4个小区将于今冬实现供暖。“原本没有暖气的老旧小区居民，今冬将享受到集中供热。”这位负责人说。

另外，该公司利用非采暖季自筹资金对辖区13个小区进行了设备更换改造，其中紫金风景线、富阳花园、关圣苑、君合园、政康苑、勤政苑属于供热设备非热力企业建设的小区(转供改直供小区)。这些小区供热设备经过多年运行，设备已陈旧、管网已老化、跑冒滴漏严重、供热效果不佳，该公司对这些小区庭院管网、换热设备等按照统一标准进行更换改造。

此外，该公司对盛唐至尊、九都名郡、泉舜润泉苑、泉舜沁泉苑、泉舜锦泉苑、鑫和佳园、地勘三院等7个小区的换热站设备、入楼装置、入户装置等供热系统进行了维修更换。

这位负责人介绍，新区热力今冬新增供热面积101万平方米，总供热面积达2024万平方米。按照供热运行保障方案，新区热力供热主管网于本月初完成冲洗及消缺处理，2日已启动电厂热网循环泵进行冷运行，5日已逐步对供热主管网升温升压，目前正逐步投入非直管小区和直管小区换热站，分区错峰试预热，及早发现问题及早解决问题，确保15日零时正式供热。

此外，这位负责人提醒辖区市民，去年已供热的小区由于一直带压保养，用户阀门已处于开启状态，无需再开阀，小区换热站将逐步进入低温试运行状态；去年未用暖且今年已交费的市民，该公司已于近日陆续进行开阀，请家中留人，若家中无人将暂缓开阀，有需求的市民可尽快联系该公司“供暖小管家”；该公司集中交费日期截至10日，为保证今冬如期供热，请于10日前完成交费，否则将被默认为今冬不用暖，入户阀门将被关闭，10日以后交费的，将按交费顺序依次开阀，不能确保15日能按期供热。

新区热力服务热线：9618966（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 吉怡 文/图）