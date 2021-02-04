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“民间高手”宋展克：展示指尖上的面塑技艺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.08 19:01
宋展克在制作《横刀立马》面塑作品

　　关羽骑着赤兔马，右手握着青龙偃月刀，威风凛凛……8日，洛报融媒记者见到“十大民间高手”宋展克时，他正在位于老城区老集的工作室完善新制作的面塑作品《横刀立马》。

　　“这件作品高50厘米，是一位客户定制的，花了我半个月时间。”宋展克说。

　　今年43岁的他是伊川县水寨镇宋村人，他的爷爷和父亲都会捏面人，他耳濡目染，从小就爱上了面塑。

　　“面塑，俗称捏面人，是用面粉制作而成。在过去，由于面粉珍贵，面塑作品较为难得，很多艺人都是做泥塑。”宋展克说，据记载，面塑起源于汉代，三国时期的诸葛亮曾用面捏的牛头等祭祀河神。面塑有两个分支，一种是可食用，即花馍花糕，另一种是不可食用，即能够收藏的艺术品。

　　记者看到，小小一块熟面团，在宋展克的手中，经过揉、捏、搓、按等手法，点、切、刻、挑等技法，一会儿工夫，栩栩如生的艺术形象便在指尖“诞生”。

　　“宋氏面塑原为传统面塑，经过几代人的传承，为了符合现代人的审美，我尝试为它注入现代元素。”宋展克说，他在形式上借鉴现代雕塑，内做骨架外做身形，由内而外层层制作，使面塑作品稳重大方。在色彩上，借鉴国画与佛教彩绘，使面塑作品的色彩淳厚，艳而不俗。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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