榜样的力量！李俊贤院士“登上”洛阳公益广告

连日来，第八届全国道德模范李俊贤院士的先进事迹在洛阳引起热烈反响。8日，洛报融媒记者在洛阳市地铁站、公交站亭、大型综合体等公共场合看到，多处电子屏展示李俊贤院士先进事迹，弘扬先进典型奉献精神，发挥典型示范引领作用。

连日来，第八届全国道德模范李俊贤院士的先进事迹在洛阳引起热烈反响。8日，洛报融媒记者在洛阳市地铁站、公交站亭、大型综合体等公共场合看到，多处电子屏展示李俊贤院士先进事迹，弘扬先进典型奉献精神，发挥典型示范引领作用。

在位于洛龙区市府西街与太康路交叉口的公交站亭，公益广告以李俊贤院士与小学生面对面交流为背景，照片中的李俊贤院士精神饱满、目光坚定，“致敬李俊贤院士”“向全国道德模范李俊贤院士学习”的字样非常醒目。据介绍，这组公益广告用图片的形式再现了李俊贤院士埋头苦干、攻坚克难的工作，偕夫人捐出300万元积蓄成立博士创新基金、困难帮扶基金，走近小学生与他们面对面交流等场景……

“道德模范登上公益广告不仅形成学习道德模范的氛围，还让市民感受榜样的力量。”洛阳市创建办相关负责人表示，在全市范围内开展向道德模范学习活动，吸引和鼓励更多的人加入学习模范行列，使崇尚道德、爱岗敬业、无私奉献的精神在我市蔚然成风，让文明之花在洛城大地竞相绽放。

接受采访的市民和党员干部纷纷表示，这种直观的形式让更多人了解“院士的故事”，一幅幅生动的图片展现了李院士的“家国情怀”，奉献、贡献、捐献是李俊贤院士的人生主线，他们要学习李院士的闪亮点，化感动为力量，以道德模范为榜样，争做社会主义核心价值观的践行者和引领者。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 陈志强 文/图）