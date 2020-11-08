习近平总书记致新华社建社90周年贺信在洛阳新闻战线引起热烈反响

习近平总书记致信祝贺新华社建社90周年，代表党中央向新华社全体同志致以热烈的祝贺，勉励大家“坚定理想信念，坚守人民情怀，赓续红色血脉，坚持守正创新，加快融合发展”，并在第二十二个中国记者节到来之际，向全国广大新闻工作者致以节日的问候。

习近平总书记致信祝贺新华社建社90周年，代表党中央向新华社全体同志致以热烈的祝贺，勉励大家“坚定理想信念，坚守人民情怀，赓续红色血脉，坚持守正创新，加快融合发展”，并在第二十二个中国记者节到来之际，向全国广大新闻工作者致以节日的问候。

习近平总书记的贺信在洛阳新闻战线引起热烈反响。连日来，洛阳新闻战线各单位通过多种形式学习领会习近平总书记重要指示精神，倍感振奋、备受鼓舞。

8日上午，洛阳日报社召开编委(扩大)会议，专题学习研讨贺信精神。与会人员结合自身工作实际畅所欲言，一致认为，习近平总书记的贺信让我们再次体会到总书记对新闻舆论工作的高度重视，体会到总书记对新时代新闻工作者的殷切期望。大家纷纷表示，一定要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治家办报办网原则，传承红色基因，坚守初心本色，全面深入宣传党的创新理论，广泛传播党的主张，积极反映人民心声，更好履行党的新闻舆论工作职责使命，努力创造无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的新业绩。

洛阳日报社党委书记、社长张留东表示，当前，全市上下正深入学习贯彻省第十一次党代会和市第十二次党代会精神。下一步，洛阳日报社将坚持擦亮新时代宣传思想工作的政治底色，并重点做好以下工作：一是进一步加大媒体融合步伐，用创新的理念和创新的手段，加快推进“媒体平台做大做强工程”“内部资源整合配置工程”“机制流程优化再造工程”“新型人才培育引进工程”“优质内容产能提升工程”“新兴技术开发应用工程”等六大工程，在互联网主战场开疆拓土、谋篇布局；二是把宣传报道的触角全面延伸向青年，增强文字报道的可读性、“两微一端”报道的互动性，推出更多面向青年、贴近青年、契合青年的融媒体产品，在洛阳打造青年友好型城市中彰显党媒担当；三是进一步强化互联网思维，深刻践行“移动端、视频化、交互性”的融合理念，坚持移动优先，推出更多视频化产品，用好公共平台，强化议题设置，通过交互传播实现宣传效果最大化，把“两个确保”和重振洛阳辉煌的故事讲得更精彩。

“总书记在贺信中提出了‘努力建成国际一流新型全媒体机构’的要求，这不仅是对新华社的寄语，更是对所有媒体的期望。”洛阳广播电视台党组书记、台长贾洪涛表示，下一步，洛阳广播电视台将以适应媒体融合为目标，优化全媒体人才结构，打造主流媒体的融合新军；以巩固提升传统舆论宣传阵地为基础，构建全媒体宣传矩阵，创新加强广电媒体与新兴前沿媒体横向合作，增加青年群体对新媒体的黏性，强化移动端传播、分众化传播，实现效果最大化；借力新媒体发展大势，打造“网红主播”和“明星节目”，形成一批有特色、有市场、有平台的系列文化品牌，形成产、供、销一体化相结合的互联网新业态，充分发挥广电人只争朝夕、奋发有为的奋斗姿态和越是艰险越向前的斗争精神，凝心聚力、开拓创新，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌担当尽责。