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洛阳建华社区通过居民喜闻乐见的形式宣传垃圾分类
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.08 17:48

　　“请问药盒应该投到哪个分类箱？”8日，洛阳市老城区道北路街道建华社区的居民王女士看着眼前的分类垃圾箱犯了难。

　　“药盒属于对人体健康和自然环境有害的垃圾，请投到有害垃圾箱内。”建华社区垃圾分类志愿者孙畅畅说，近段时间，社区持续开展以“积极参与垃圾分类，创建优美社区环境”为主题的垃圾分类宣传活动，科普垃圾分类知识，提升居民垃圾分类意识。

　　“可回收物垃圾主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和纺织物五大类。比如报纸、期刊、图书、各种包装纸、办公用纸、广告纸、纸盒等属于废纸，因此是可回收垃圾。”

　　“有害垃圾是过期药品和废电池、废日光灯管、废水银温度计一样属于有害垃圾，需要进行特殊处理。”

　　“厨余垃圾指的是剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物，这些垃圾可以经过生物技术就地处理成为堆肥，变成有机肥料。”

　　“除上述几类垃圾外的垃圾，如砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物都属于其他垃圾。”

　　…… ……

　　在绿都春园小区垃圾分类主题宣传活动现场，志愿者一边忙着给居民发放“垃圾分类”宣传页，一边向他们讲解有害垃圾乱放的危害、如何分类及分类的意义，让居民对垃圾分类的了解更深入、对分类投放更精准。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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