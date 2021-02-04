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全城招募！“青春城市青年讲”志愿讲解团等你来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.08 16:42
洛阳创业青年

　　青年因城市而聚，城市因青年而兴。当下，洛阳正加快建设青年友好型城市。今天上午，洛报融媒记者从洛阳市创建办了解到，自即日起，洛阳面向全市青年发出“招募令”——青春城市“洛阳”在您眼中是什么样的，您期待的青春城市又是什么样的？邀您以青年视角讲述我们的青春城市洛阳，可以从洛阳历史、旅游推介、典型人物、企业发展等角度讲述，可以从历史变迁、身边故事、家园变化等角度切入，又或者可以分享自己的创业经历。

　　“讲述内容不限于上面所列，只要参与者讲述的内容是正能量的、对大家有触动或有帮助的，都可以讲给大家听。”洛阳市创建办相关负责人表示，参与者的讲述方式可以是文字(文本)，可以是视频(MP4)，也可以是音频(MP3)，注意音频的导语应为：青春城市青年讲，大家好，我是青年志愿者某某某，投稿请注明“青春城市青年讲”，“优秀作品我们将以多种方式进行展示，同时择机选择优秀作品举办‘青春城市青年讲’作品汇报，下基层宣讲等活动。”

　　如您有意，想要加入青春城市青年讲志愿讲解员团队中，报名请提交报名表和您的作品发送到cjb123369@126.com。联系电话：0379-63900618。(洛报融媒记者 王若馨 文/图 通讯员 陈志强)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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