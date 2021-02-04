南华路路面坑洼何时修？ 涧西区回复：正积极沟通

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：涧西区南华路大张超市往西不到100米，路面并排有三个大坑，夜间骑行很危险。坑洼路面何时能修复？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：涧西区南华路大张超市往西不到100米，路面并排有三个大坑，夜间骑行很危险。坑洼路面何时能修复？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：涧西区南华路大张超市往西不到100米，路面并排有三个大坑，夜间骑行很危险。坑洼路面何时能修复？
对此，涧西区回复：此处路段为秦岭防洪渠改造范围内，南华路段市政道路由于涉及大张超市营业以及地下水污管道、强弱电、燃气等管网较为复杂，为整个秦岭防洪渠市政道路建设中最为困难的一段，沿渠两岸处于居民生活区，涉及地下老旧雨、污水管网综合治理，新建雨、污水管道，强、弱电管沟，涉及自来水、天然气、国防光缆、暖气管道迁移改线；目前施工为前期配套管线施工，多为地下有限空间作业，工程工序较多且难度较大，进入7月以来，恰逢百年不遇的连续降雨天气，施工安全隐患较大，且地下水水位增高，造成各类管网施工停滞。指挥部正积极与各相关单位沟通，相关配套设施也随之完善。
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