洛阳市涉粮问题专项巡察工作启动

8日，洛阳市涉粮问题专项巡察工作动员部署会议召开。根据安排，巡察机构将利用45天左右的时间，紧盯被巡察单位党组织在涉粮领域承担的职能责任，紧盯涉粮领域的腐败问题和不正之风，紧盯关键少数和“一把手”，着力发现涉粮领域主要矛盾和深层次问题，全面清除影响全市粮食安全的不利因素。

8日，洛阳市涉粮问题专项巡察工作动员部署会议召开。根据安排，巡察机构将利用45天左右的时间，紧盯被巡察单位党组织在涉粮领域承担的职能责任，紧盯涉粮领域的腐败问题和不正之风，紧盯关键少数和“一把手”，着力发现涉粮领域主要矛盾和深层次问题，全面清除影响全市粮食安全的不利因素。

本次巡察的对象是：市级巡察机构对洛阳市粮食和物资储备局、洛阳兴洛粮食集团党组织开展专项巡察，同时根据需要延伸了解市发改、财政、应急管理、国资、市场监管、商务等单位有关情况。具有粮食行政管理职能的新安、伊川、宜阳、汝阳、洛宁、栾川、嵩县、偃师、孟津9个县区同步对本辖区粮食主管部门党组织开展专项巡察，根据需要延伸巡察相关涉粮部门和企业。

洛阳市委巡察办有关负责人介绍，本次巡察将坚守政治巡察定位，在重点了解被巡察单位党组织学习贯彻习近平总书记关于粮食安全指示批示精神和中央、省委、市委关于粮食安全决策部署落实情况，全面从严治党责任落实情况的基础上，深入了解担当作为干事创业情况、涉粮领域腐败问题和不正之风情况、领导班子和“一把手”履职情况等。

在担当作为干事创业方面，巡察组将重点关注否把坚持“严”的主基调和营造干事创业氛围结合起来，树立务实重干用人导向，建立健全容错纠错机制，为敢于担当的干部撑腰鼓劲，引导党员干部敢于担当、主动担当，是否存在用而不管、管而不严、问责泛化等情况。同时，巡察组还将对是否按照规定做好职责范围内粮食监管工作、是否对粮食企业和粮食系统职工诉求视而不见、是否对监督检查反馈的问题整改到位等进行全面了解。

在涉粮领域腐败问题和不正之风方面，巡察组将聚焦粮食收购、储存、销售、检验等环节，发现问题、审视问题、提出问题和推动问题解决。

●收购环节。是否做到账实相符、账账相符，有无克扣斤两、亏库短量、收储数量不清不实等问题。是否存在虚开结算凭证、虚增粮食重量、虚构交易，骗取国家收购资金，以及利用以陈顶新、搞“转圈粮”、先收后转等手段，套取粮食价差、骗取财政补贴和信贷资金等问题。

●储存环节。是否按照粮食储存技术规范建设和完善仓储设施，确保库存粮食安全，有无拒不执行出库指令或者阻挠出库，以及因管理不善造成政策性粮食降等、损失、超耗等储存事故问题，有无虚报损耗、虚列支出、虚增维修费用、擅自动用置换、贪污“升溢粮”、违规倒卖、盗卖等问题。

●销售环节。是否存在空进空出、虚报损耗、掺杂使假、吃拿卡要，在政策性粮食出库时调换标的物，将宜存粮食作为不宜存粮食定向销售违规获利等问题，是否存在低价销售、内幕交易。

●检验环节。是否严格执行国家粮食质量标准，按质论价，是否存在质量不达标、以次充好问题，是否存在压级压价，质量管控不力导致“问题粮食”进入政策性粮食库存或流入口粮市场等问题。

●资金管理环节。是否加强信贷和财政资金管理，确保专款专用、闭环运行；有无挤占挪用专项资金、政策性粮食贷款等问题。是否加强粮食企业资金运行监管，有无拖欠粮款，挪用企业资金，接受有关委托代扣代缴税、费和其他款项，以政策性粮食作担保、清偿债务等问题。

●执法监管和招标采购环节。涉粮执法中，是否存在设租寻租、吃拿卡要、“雁过拔毛”、损公肥私等问题；国资监管中，是否存在内外勾结、违规处置、贪污受贿、国资流失等问题。物资采购、项目建设中，是否存在违规招投标、干预和插手工程建设等问题。

在领导班子和“一把手”履职方面，巡察组将对班子建设是否把政治建设摆在首位、是否存在工作思路不清晰、有无班子不团结等问题作为重点进行深入巡察，同时深入了解“一把手”是否带头做到廉洁自律、是否存在独断专行等问题。

为确保巡察效果，此次巡察将采取市县巡察机构上下联动的方式推进，并同步建立下沉指导、实地督导、巡中调度、巡后评估等工作保障机制。（记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 杨君君 文/图）