近期国内多地出现疫情，洛阳疫情防控形势严峻。为进一步加强洛阳龙凤山景区疫情防控措施，严格落实“外防输入内防反弹”工作部署，切实保障广大游客安全，根据国家、省市县相关部门疫情防控工作要求，结合龙凤山景区实际制定本公告。 昨日，洛阳龙凤山景区发布疫情防控公告。公告全文如下： 游客朋友们： 近期国内多地出现疫情，洛阳疫情防控形势严峻。为进一步加强洛阳龙凤山景区疫情防控措施，严格落实“外防输入内防反弹”工作部署，切实保障广大游客安全，根据国家、省市县相关部门疫情防控工作要求，结合龙凤山景区实际制定本公告。现将有关工作措施公告如下： 一、严格执行预约制 按照“限量、预约、错峰”要求，景区实行实名制预约，执行先预约后游览的管理办法，谢绝未预约者入园。 二、严格分区分级防控管理 1、所有游客需出示本人实时“健康码”“行程码”； 2、来自中高风险地区所在城市来的游客，暂停游览接待服务，谢绝入园参观游览； 3、所有河南省省外游客(包括有中高风险地区旅居史的游客)，在出示绿色健康码和行程码的基础上，还需提供和出示本人48小时内核酸检测阴性证明原件。 三、严格实行”四必检”防疫工作法 景区严格实行“四必检”防疫工作法，即“检实名、检绿码、检体温、检口罩”，强化“无接触”服务。 四、特别提醒 请及时关注国家有关疫情防控信息，科学合理安排外出行程。 咨询电话：0379-68339999 洛阳龙凤山景区 2021年11月7日⑥