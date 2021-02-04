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洛阳龙凤山景区发布疫情防控公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.08 10:31

　　昨日，洛阳龙凤山景区发布疫情防控公告。公告全文如下：

　　游客朋友们：

　　近期国内多地出现疫情，洛阳疫情防控形势严峻。为进一步加强洛阳龙凤山景区疫情防控措施，严格落实“外防输入内防反弹”工作部署，切实保障广大游客安全，根据国家、省市县相关部门疫情防控工作要求，结合龙凤山景区实际制定本公告。现将有关工作措施公告如下：

　　一、严格执行预约制

　　按照“限量、预约、错峰”要求，景区实行实名制预约，执行先预约后游览的管理办法，谢绝未预约者入园。

　　二、严格分区分级防控管理

　　1、所有游客需出示本人实时“健康码”“行程码”；

　　2、来自中高风险地区所在城市来的游客，暂停游览接待服务，谢绝入园参观游览；

　　3、所有河南省省外游客(包括有中高风险地区旅居史的游客)，在出示绿色健康码和行程码的基础上，还需提供和出示本人48小时内核酸检测阴性证明原件。

　　三、严格实行”四必检”防疫工作法

　　景区严格实行“四必检”防疫工作法，即“检实名、检绿码、检体温、检口罩”，强化“无接触”服务。

　　四、特别提醒

　　请及时关注国家有关疫情防控信息，科学合理安排外出行程。

　　咨询电话：0379-68339999

　　洛阳龙凤山景区

2021年11月7日⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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